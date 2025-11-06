Zelio ଲଞ୍ଚ କଲା 3ଟି ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର; ଦାମ ₹51,551ରୁ ଆରମ୍ଭ
ଇଭା ସିରିଜରେ 2ଟି ନୂତନ ମଡେଲ: ଇଭା ଇକୋ ଏଲଏକ୍ସ ଏବଂ ଇଭା ଇକୋ ଜେଡଏକ୍ସ ସହିତ ଏକ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଇଭା ଜେଡଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସାମିଲ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 6, 2025 at 5:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Zelio ଇ-ମୋବିଲିଟି ଭାରତରେ Eeva ସିରିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ Eeva ZX Plus ଫେସଲିଫ୍ଟ ସହିତ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟ Eeva Eco LX ଏବଂ Eeva Eco ZX ସାମିଲ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଇ-ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ କମ-ସ୍ପିଡ୍ EV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ସହର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ।
Eco LX ଭାରିଏଣ୍ଟ ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ଲସି ଗ୍ରେ, ଗ୍ଲସି ଲାଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲସି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । Eco ZX ମଡେଲ୍ ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ଲସି ଗ୍ରେ, ଗ୍ଲସି ଲାଲ୍, ଗ୍ଲସି ନୀଳ ଏବଂ ଗ୍ଲସି ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ZX Plus ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ଲସି ଗୋଲ୍ଡେନ୍, ଗ୍ଲସି ରେଡ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଗ୍ଲସି ହ୍ବାଇଟ୍ ଭଳି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ।
Zelio Eeva Series: ଫିଚର୍ସ
ସମସ୍ତ ନୂତନ Eeva ମଡେଲରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ, କୀ ଲେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଫାଇଣ୍ଡ ମି ଫଙ୍କସନ୍, ଇମୋବିଲାଇଜର ସିଷ୍ଟମ୍, ଚୋରି-ବିରୋଧୀ ହାତ ସହିତ ସେଣ୍ଟର ଲକ୍, USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଫୁଟରେଷ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ LED ଆଲୋକ, ଏକ BLDC ମୋଟର ଏବଂ 2 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଏକ ଚେସିସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଭଳି ଫିଚର ସାମିଲ ।
ଏବେ ଏହି ସିରିଜରେ ଥିବା 3ଟି ସ୍କୁଟରର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣିବା:
Zelio Eeva Eco LX
ଇଭା ଇକୋ LX ସ୍କୁଟରଟି ଏକ 48/60V BLDC ମୋଟର ବିକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ଯାହା ପ୍ରତି ଚାର୍ଜରେ 60ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ କେବଳ 1.5 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହି ଇ-ସ୍କୁଟରଟି 48-60V/32Ah GEL ଏବଂ 60V/30Ah ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟରେ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସସପେନସନ୍, ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆଗ ଏବଂ ପଛ 3.00-10 ଟାୟାର ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ 36L ବୁଟ୍ ସାମିଲ ।
Zelio Eeva Eco ZX
ଏହା ଏକ 48/60V BLDC ମୋଟର ବିକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା 60ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ପ୍ରତି ଚାର୍ଜରେ କେବଳ 1.5 ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ । ଏହି ଇ-ସ୍କୁଟରଟି 12-32Ah GEL ଏବଂ 60V/30Ah ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଥିରେ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସସପେନସନ୍ ଏବଂ 90-90/12 ଆଗ ଏବଂ 90-100/10 ପଛ ଟାୟାର ରହିଛି ।
Zelio Eeva ZX Plus
ZX Plusର ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନରେ ଏକ 60/72V BLDC ମୋଟର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ଯାହା 12-32Ah /42Ah GELରୁ 60V/30Ah-72V/32Ah ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ କନଫିଗିରେସନରେ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 1.5 ୟୁନିଟରେ 60ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପାଏ । ଇ-ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ଆଗ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍, ଏକ ପଛ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ସସପେନସନ ଏବଂ ଉଭୟ ଚକରେ 90-90/12 ଟାୟାର ରହିଛି ।
କାହାର ଦାମ କେତେ ?
Eeva Eco LXର ମୂଲ୍ୟ 51,551 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ), Eeva Eco ZXର ମୂଲ୍ୟ 53,551 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ଏବଂ Facelift Eeva ZX Plusର ମୂଲ୍ୟ 65,051 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) । ଇ-ସ୍କୁଟର ସିରିଜ ପାଇଁ ବୁକିଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉପସ୍ଥିତ ଜେଲିଓର ଡିଲରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
