ଅନ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍କ୍ରୋଲିଂରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି: ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣିଲା Shorts Feed Limit ଫିଚର, ଏବେ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍
ଯେତିକି ସମୟ ସେଟ୍ କରିବେ କେବଳ ସେତିକି ସମୟ ହିଁ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଥରେ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଗଲେ, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
Published : April 17, 2026 at 4:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁଟୁବ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ନିଶା ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଇଚ୍ଛା କରି ମଧ୍ୟ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଣିଛି ସମାଧାନ। ଯାହା ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ହେବ । ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚୁପ୍ଚାପ ନିଜ ସର୍ଟସ ଫିଡ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଡ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ୟୁଟୁବ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ଭର୍ସନର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଟିଙ୍ଗ ଭିତରେ ସର୍ଟସ୍ ଫିଡ୍ର ଲିମିଟିର ଅପସନ୍ ଆଡ୍ କରିଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ସର୍ଟସ ଦେଖିବାର ଅଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସେଟିଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ କିପରି ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ସେଟିଙ୍ଗ କିପରି ଅନ୍ କରିବେ?
ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ (You tab) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଉପର କୋଣରେ ଥିବା ସେଟିଂସ ବା ଗିୟର୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 'Time management' ନାମକ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଏହା ସିଧାସଳଖ ଦେଖାନଯାଏ, ତେବେ 'General' ସେଟିଂସ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ, 'Time management' ଭିତରେ 'Shorts feed limit' ବିକଳ୍ପକୁ ଖୋଜି ତାକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦୈନିକ ସମୟ ସୀମା ବାଛିପାରିବେ, ଯେପରିକି 15 ମିନିଟ୍, 30 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା । ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ସୀମାକୁ '0 ମିନିଟ୍' ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ସର୍ଟସ୍ ଆଇକନ୍ ହଟିଯିବ ।
ଶେଷରେ, ସମୟ ସୀମା ସେଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପ୍କୁ ଥରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେଟ୍ କରିଥିବା ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖାଇବ । ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନେ 'Family Link' ଜରିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୀମାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ନିଜ ସମୟ ସୀମା ନିଜେ ବାଛିପାରିବେ:
ବୟସ୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର୍ ଏକ ରିମାଇଣ୍ଡର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ବୟସ୍କମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ସେଟିଂସକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ସେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଯଦି ସେମାନେ 0 ମିନିଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ହୋମ୍ ଫିଡ୍ରୁ ସର୍ଟସ୍ ଆଇକନ୍ ହଟିଯିବ । କିନ୍ତୁ ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଣଦେଖା କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ ।
କିଶୋର ମାନଙ୍କପାଇଁ ଅଧିକ କଡାକଡି:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କିଶୋର କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର 'ସୁପରଭାଇଜଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ' ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି । ଏଠାରେ ସମୟ ସୀମା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଭିଭାବକମାନେ "Family Link" ଆପ୍ ଜରିଆରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ଅଭିଭାବକ ଯେତିକି ସମୟ ସେଟ୍ କରିବେ, ପିଲାମାନେ କେବଳ ସେତିକି ସମୟ ହିଁ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ । ଥରେ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଗଲେ, ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଏହି ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସ୍ଵାଧୀନତା। ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ 'ସଫ୍ଟ ନଜ୍' ଯାହା କେବଳ ସତର୍କ କରାଏ, କିନ୍ତୁ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ 'ଏନଫୋର୍ସଡ୍ ଲିମିଟ୍' (Enforced Limit) ଯାହା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ସୀମିତ କରେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁଧାରିବା ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍କ୍ରୋଲିଂରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।