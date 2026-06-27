ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଆସିଲା ଡବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ କ୍ଲିୟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍, ହଟିଗଲା ଡିସଲାଇକ୍ ବଟନ୍
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନିଜର ସର୍ଟସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର ଏବଂ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସହିତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : June 27, 2026 at 8:19 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଡିଓ ସ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନିଜର ସର୍ଟସ୍ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ପାଇଁ କେତକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବଦଳିଥିବା ସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜ ମନପସନ୍ଦ ଭିଡିଓ ପାର୍ଟ ପାଖକୁ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡିଓର ସ୍ପିଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ଦୁଇଗୁଣା ବା ଡବଲ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ସହିତ ଆପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ "କ୍ଲିୟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍" ମଧ୍ୟ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଏହି ମୋଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଭିଡିଓ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇକନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୁଚିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସଫା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଲୋକେ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ଭିଡିଓର ମଜା ନେଇାପାରିବେ ।
ଲାଇକ୍ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନିଜର ସର୍ଟସ୍ ଫିଡ୍ରୁ ଡିସ୍ଲାଇକ୍(Dislike) ବଟନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମରେ ଏକ ସକାରତ୍ମକ ବା ପଜିଟିଭ୍ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟର୍ସମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୌଣସି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କୌଣସି ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ନଆସେ, ତେବେ ସେମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ "Not Interested" କିମ୍ବା "Don't Recommend this channel" ଅପ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ବଦଳରେ ଏବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି(Heart Emoji)ର ଅପ୍ସନ ମିଳିବ ।
ସର୍ଟସ୍ରେ ବଢୁଛି ଲୋକ ପ୍ରିୟତା:
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ 2024 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲା । ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସିଇଓ ନିଲ୍ ମୋହନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 200 ବିଲିୟନ୍ (Daily Views)ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାର ରେକର୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡିଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2 ବିଲିୟନ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସର୍ଟସ୍ କଣ୍ଟେଟ୍ କେବଳ ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଶର୍ଟ ଭିଡିଓର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଚାଉଛି ।
ଗୁଗୁଲ ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡିକୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକ୍କା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟେପ୍-ୱାଇଜ୍ ଫେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକରୀ ମୋବାଇଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ।