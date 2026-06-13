YouTubeରେ ପୁଣି ଫେରିଲା 'ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେସେଜିଂ’ ଫିଚର୍, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ୍!
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର୍କୁ 2017 ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନମିଳିବାରୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2019ରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ।
Published : June 13, 2026 at 11:22 AM IST
ହାଇଦ୍ରବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କୌଣସି ମଜାଦାର୍ ଭିଡିଓ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲିପ୍ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର ଆସିଛି । ଏବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କ୍ କପି କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେସେଜିଂ ଆପ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ତ କାମ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଯିବ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବିକୁ ଦେଖି କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେସେଜିଂ’ ଫିଚର୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଆପ୍ ଭିତରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେସେଜିଂ ଫିଚର୍ର ଇତିହାସ କଣ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର୍କୁ 2017 ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନମିଳିବାରୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2019ରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ କମ୍ପାନୀ ପୁଣିଥରେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ କେତେକ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଲାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
କିପରି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ?
- ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ଚାଟ୍ ସେବାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବେ
- ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ସେଠାରେ ଉପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ "Messages" ଆଇକନ୍ ଦେଖାଯିବ, ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଇନଭିଟେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ (Invite Link) ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବା ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ପଠାଇପାରିବେ ।
- ସେହି ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ଲିଙ୍କ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ।
କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟେଟ୍ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ?
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏହି ଫିଚର୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ଏହି ଚାଟ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୟସ ଯାଞ୍ଚ (Age Verification) କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା କେବଳ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ୍ କରି ବିରକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାସହ ଏହି ଚାଟ୍ରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ, କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ପଠାଇଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତୁରନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଟିଂ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ ।