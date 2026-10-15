AI ଗୀତ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମ୍ୟୁଜିକ; ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ 'AI Labels'
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେବଲ୍ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Published : October 15, 2026 at 8:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି କାଲି ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AIର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିର୍ ରଖି ଗୁଗଲର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ Youtube Music ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଣିକି ଜେନେରିଟିଭ୍ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୀତ ଗୁଡିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'AI Labels' ଲଗାଇବା ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୋତାମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିବା ଗୀତଟି ଜଣେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନା AI ଦ୍ୱାରା କମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଛି ।
ତିନୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ମିଳିବ AI ଲେବଲ୍:
ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଡିଟେକ୍ସନ ଟୁଲ୍ସର ସହାୟତା ନେଉଛି । ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ହେଲ୍ପ ପେଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୀତରେ AIର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଧାର କରି 3ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ:
Fully Gen AI: ଏହି ଲେବଲ୍ ସେହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଯିବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ AI ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
Partly Gen AI: ଯଦି କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନିଜ ଗୀତରେ କିଛି ଅଂଶ AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଅଂଶ ନିଜେ ଲାଇଭ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଲେବଲ୍ ମିଳିବ ।
No Gen AI: ଯେଉଁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ପିଚ୍-କରେକ୍ସନ କିମ୍ବା ଅଟୋ-ଟ୍ୟୁନ୍ (Auto-Tune) ଭଳି ସାଧାରଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରଖାଯିବ ।
ଏହି ସମସ୍ତ ଲେବଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ୟୁଜର୍ସ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଏହାସହ ଏହି ସେମ୍ ଲେବଲ୍ ମେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ (YouTube) ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ କରିବ ।
ଅନ୍ୟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁଳନାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ରଣନୀତି:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପ୍ସ AI ଗୀତକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । Apple Music ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ‘Made With AI’ ଲେବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଥିବା ବେଳେ Spotify ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Deezer ଏବଂ TIDAL ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ AI ତିଆରି ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ରୟାଲଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କୌଣସି କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି' ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେବଳ AI ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୀତର ମୋନେଟାଇଜେସନ ବା ଆୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ‘Dream Track’ ଭଳି AI ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟୁଲ୍ସର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚଳାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟରମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ କ୍ଲୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।