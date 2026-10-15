ETV Bharat / technology

AI ଗୀତ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମ୍ୟୁଜିକ; ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ 'AI Labels'

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେବଲ୍ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

YOUTUBE MUSIC AI LABELS YOUTUBE AI GENERATED MUSIC ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ AI LABELS
Youtube ଏଣିକି ଜେନେରିଟିଭ୍‌ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୀତ ଗୁଡିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'AI Labels' ଲଗାଇବା ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । (Image Credit: AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି କାଲି ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AIର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିର୍ ରଖି ଗୁଗଲର ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍‌ Youtube Music ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଣିକି ଜେନେରିଟିଭ୍‌ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୀତ ଗୁଡିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'AI Labels' ଲଗାଇବା ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୋତାମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିବା ଗୀତଟି ଜଣେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନା AI ଦ୍ୱାରା କମ୍ପୋଜ୍‌ କରାଯାଇଛି ।

ତିନୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ମିଳିବ AI ଲେବଲ୍:

YOUTUBE MUSIC AI LABELS YOUTUBE AI GENERATED MUSIC ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ AI LABELS
AI ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମୁଜ୍ୟିକ୍‌ ଉପରେ ଥିବା ଲେବଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେୟାର୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ମେନ୍ YouTubeରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। (Image Credit: YouTube Blog)

ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଡିଟେକ୍ସନ ଟୁଲ୍ସର ସହାୟତା ନେଉଛି । ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ର ହେଲ୍ପ ପେଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୀତରେ AIର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଧାର କରି 3ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ:

ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର୍ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 BSA Gold Star 650, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍‌

Fully Gen AI: ଏହି ଲେବଲ୍ ସେହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଯିବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ AI ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

Partly Gen AI: ଯଦି କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନିଜ ଗୀତରେ କିଛି ଅଂଶ AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଅଂଶ ନିଜେ ଲାଇଭ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଲେବଲ୍ ମିଳିବ ।

No Gen AI: ଯେଉଁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ପିଚ୍-କରେକ୍ସନ କିମ୍ବା ଅଟୋ-ଟ୍ୟୁନ୍ (Auto-Tune) ଭଳି ସାଧାରଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରଖାଯିବ ।

ଏହି ସମସ୍ତ ଲେବଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ପେଜ୍‌ରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ୟୁଜର୍ସ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଏହାସହ ଏହି ସେମ୍ ଲେବଲ୍ ମେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ (YouTube) ଆପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ କରିବ ।

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Mahindra XUV 3XOର CNG ମଡେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍‌

ଅନ୍ୟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁଳନାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ର ରଣନୀତି:

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପ୍ସ AI ଗୀତକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । Apple Music ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ‘Made With AI’ ଲେବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଥିବା ବେଳେ Spotify ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Deezer ଏବଂ TIDAL ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ AI ତିଆରି ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ରୟାଲଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କୌଣସି କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି' ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେବଳ AI ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୀତର ମୋନେଟାଇଜେସନ ବା ଆୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ‘Dream Track’ ଭଳି AI ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟୁଲ୍ସର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚଳାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟରମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ କ୍ଲୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Toyota Glanza ଫେସଲିପ୍ଟ, ମାତ୍ର 6.99 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦାମ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

YOUTUBE
AI GENERATED MUSIC
ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ
AI LABELS
YOUTUBE MUSIC AI LABELS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.