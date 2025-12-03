YouTube Recap 2025 ଲଞ୍ଚ; ଏବେ ଜାଣିପାରିବେ ପୁରା ବର୍ଷରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି..
ୟୁଟ୍ୟୁବ ରିକ୍ୟାପ୍ ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୁରା 2025ରେ କଣ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 3, 2025 at 5:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ YouTubeରେ ଏକାଧିକ ଭିଡିଓ ଦେଖୁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ୱାଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିଂର ଏକ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ କେମିତି ହେବ ? ପ୍ଲାଟଫର୍ମ YouTube Recap ନାମକ ଏକ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ମଜାଦାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ।
YouTube ବ୍ଲଗ୍ ଅନୁଯାୟୀ, Recap ଫିଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ବର୍ଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣ କେବେ ଏକ ନୂତନ ହବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ଜଣେ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ YouTube Recap ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
YouTube Recap ଫିଚର
ଏହି ଫିଚରଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହୋମପେଜରେ କିମ୍ବା You ଟ୍ୟାବରେ Recap ପାଇବେ। ଆପଣ ଉଭୟ ଡିଭାଇସରେ YouTube Recap ଫିଚର ଦେଖିପାରିବେ ।
ରିକ୍ୟାପ୍ ଫିଚରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ୱାଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ ଷ୍ଟୋରୀ ଭଳି ଦେଖାଇବ । ଏଥିରେ ଆପଣ ପୁରା ବର୍ଷରେ ଦେଖିଥିବା ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ଟପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କେଉଁଟି, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଓ ପୁରା ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପସନ୍ଦ କିପରି ବଦଳିଛି ସବୁକିଛି ଆପଣ ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ 12ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ:
- ଆପଣଙ୍କ ଟପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ
- ଟପ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ୍
- ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା
- ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକାର (ଯେପରିକି ଆଡଭେଞ୍ଚର, ସ୍କିଲ ବିଲ୍ଡର, ସନସାଇନର୍, ୱଣ୍ଡର ସିକର ଆଦି)
9 ରାଉଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଆସିଲା ଫିଚର
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିମ୍ ଏହି ଫିଚରକୁ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ 9 ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ 50ରୁ ଅଧିକ କନସେପ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଯାହାଦ୍ବାରା ରିକ୍ୟାପ୍ ଫିଚର ଏପରି ଲାଗିବ ଯାହାକି ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ବର୍ଷରେ YouTube Musicରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ଦେଖିପାରିବେ । ଆପଣ କେତେ ଦେଶରୁ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରବଣର ଏକ ସ୍ନାପସଟ୍ ଦେବ ।
ୟୁଟ୍ୟୁବ ରିକ୍ୟାପ୍ ଫିଚରଟି କେବଳ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ବର୍ଷର ଡିଜିଟାଲ ମେମୋରୀକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ । ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ।