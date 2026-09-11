ETV Bharat / technology

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣିଲା ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେସି ଫିଚର! ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ କରିବା ସହଜ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍‌

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ସେଫ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲି 'ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍' ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିଭିରେ ନିଜର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲୁଚାଇ ହେବ ।

With this new account lock feature, users can completely secure or lock their YouTube accounts using a simple 4-digit code.
ଏହି ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ସିମ୍ପଲ 4 ଡିଜିଟ୍-କୋଡ୍‌ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିକ୍ୟୁଅର୍ ବା ଲକ୍ କରିପାରିବେ । (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେସି ଫିଚର 'ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍' (Account Lock) ରୋଲଆଉଟ୍ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚରକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । କମ୍ପାନୀର ଏକ ସପୋର୍ଟ ପେଜ୍‌ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଶେୟାର କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଭିଡିଓ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ସକୁ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ ଏହି ବଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଟୁଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

କେମିତି କାମ କରେ ଏହି ନୂଆ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର?

ଏହି ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ସିମ୍ପଲ 4 ଡିଜିଟ୍-କୋଡ୍‌ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିକ୍ୟୁଅର୍ ବା ଲକ୍ କରିପାରିବେ । ଥରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଭିଡିଓ ରେକମେଣ୍ଡସନ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି କେବଳ ସେହି ୟୁଜରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଯିବ । ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏହାକି ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି,ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାଇଭେସି ଫିଚର ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍‌ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନିଜର ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପସନ୍ଦକୁ ସେଫ୍‌ ରଖିପାରିବେ ।

ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବାର କରିବାର ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ସ:

ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ଏହି ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍‌ ସେଟ୍ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍‌ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ । ୟୁଜର୍ସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରି ଏହାକୁ ନିଜ ଟିଭିରେ ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିବେ ।

ଷ୍ଟେପ୍‌ 1 : ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ ଆପ୍‌ ଓପନ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍‌ 2 : ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ (ବାମ ପଟ) ମେନୁରୁ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍‌ 3 : ଆକାଉଣ୍ଟ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେଟିଂ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍‌ 4 : ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫଲୋ କରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍‌ 5 : ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏକ 4-ଡିଜିଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍‌ କ୍ରିଏଟ୍‌ କରନ୍ତୁ । ଥରେ ପିନ୍ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ, ଆପଣ ପ୍ରତିଥର ସଠିକ୍ କୋଡ୍‌ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ ହୋଇ ରହିବ ।

ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହେବ ଅନଲକ୍:

ଟିଭିରେ ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନ୍‌ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପ୍‌ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଟିଭି ସ୍କିନ୍ ଉପରେ "ଲକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ" ଅପ୍ସନ ବାଛିବା ପରେ, ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଫୋନ୍‌ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ ଆପ୍‌ ଓପନ୍ କଲେ ସେଠାରେ ଏକ ଅନଲକ୍ ପ୍ରମ୍ପଟ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ପୁଶ୍‌ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହା ଅନ୍‌ଲକ୍ ପ୍ରସୋସକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁଜର୍ସ google.com ଲିଙ୍କ୍‌କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ କେଉଁ ସବୁ ଡିଭାଇସ୍ କନେକ୍ଟ ଅଛି ତାହା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ୍‌ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଗଲ୍ Gemini ଆପ୍‌! କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଏହି ସୁପର AI

TAGGED:

YOUTUBE ACCOUNT LOCK FEATURE
YOUTUBE PRIVACY SETTINGS
LOCK YOUTUBE ON SMART TV
YOUTUBE SMART TV ACCOUNT LOCK
YOUTUBE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.