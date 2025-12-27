Yearender 2025: ଦମଦାର ଫିଚର ଆଣିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ; ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଲେ ୟୁଜର୍ସ
ବର୍ଷ 2025ରେ ମେଟାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ଆସିଛି, ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 27, 2025 at 5:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ 2025 ମେଟାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ମେଟାର ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣି ନିଜ ୟୁଜରଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାରରେ ୟୁଜର ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ସାରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନିଜ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି ଅନେକ ଖାସ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଏଡମ୍ ମୋସେରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ମେସେଜିଂ, ରିଲ୍ସ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ସିଷ୍ଟମର ଥିଲା । ଏଥିଲାଗି 2025ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏପରି ଅନେକ ଫିଚର ଆଣିଥିଲା, ଯାହାକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିଥିଲା । ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଷ 2025ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଥିବା ଅନେକ ଖାସ ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
ମେସେଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲିଂ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାର ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସହଜ କରିଥାଏ ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମ୍ୟାପ୍: Snapchat ପରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ମ୍ୟାପ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମ୍ୟାପ୍ ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଭ୍ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକେସନ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ଫିଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଏବଂ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଯେ କିଏ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ରିପୋଷ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍: ଏହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ Reposts Tab ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନଃପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଫଲୋୟର୍ସଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ Reposts Tab ସମସ୍ତ reposted କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଏକ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି Repost ଟ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି ।
ୱାଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି: ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ରିଲ୍ ଖୋଜିବା ସହଜ ହୋଇଛି । ୱାଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଚରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ରିଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା YouTubeର ୱାଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସମାନ । ଏହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ରିଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ । ଏହି ବିକଳ୍ପ Settings > Your Activity ସେକ୍ସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାର୍ଡ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଡ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏଥିରେ QR କୋଡ୍, ବାୟୋ, ସଂଗୀତ, ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଳି ଫିଚର ସାମିଲ । ଏହି ଫିଚର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ।
‘Your Algorithm’ ଟୁଲ୍: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏହି ଫିଚରକୁ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । 'ୟୋର୍ ଆଲଗୋରିଦମ୍' ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସ୍ବାଧୀନତା ଦେଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଫିଚର କେବଳ ରିଲ୍ସ ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ଟ୍ୟାବକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ । ଏହି AI-ଚାଳିତ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଫିଡ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରେ ।
2025: ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ
- ବର୍ଷ 2025ରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ 1:1ରୁ 3:4 ଫର୍ମାଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ।
- ରିଲ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଲମ୍ବା-ଫର୍ମ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ।
- ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହାର ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିବା ପରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ତଳ ଡାହାଣ କୋଣର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମେସେଜ୍ ଇନବକ୍ସ ବିକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତି । ରିଲ୍ ସେହି ବିକଳ୍ପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇକନ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
- ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ, ରିଲ୍ସ ଆଦିରେ ଆଉ ମନଇଚ୍ଛା ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । '#' ବ୍ୟବହାର ସୀମାକୁ 5କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।
ମେଟାର ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Instagram ବିଶ୍ବାସ କରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେସେଜିଂ ଏବଂ ରିଲ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ପୁନଃ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି ।