Yearender 2025: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ କଲା AI, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ-ବିଗ୍‌ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୋନ

ବର୍ଷ 2025ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କିପରି ଥିଲା ? କେଉଁ ଫୋନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଲା ? ବିଶ୍ବ ଓ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରର ହାଲଚାଲ କିପରି ଥିଲା? ପଢନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା..

The Biggest Smartphone Trends of 2025
The Biggest Smartphone Trends of 2025 (ETV Bharat Graphics)
Published : December 24, 2025 at 7:02 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମନ୍ବିତ ହୋଇଛି । ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଏଆଇ, ଯାହାକି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଓ ସହଜ କରିଥିଲା । ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଏବଂ ନମନୀୟ-ସ୍କ୍ରିନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଡାଉନଟାଇମ୍ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ 5G ସଂଯୋଗର ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତାର ମୋବାଇଲ୍ ଗେମିଂ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା ।

ସେହିପରି ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଗୁରୁତ୍ବ ହାସଲ କରିଥିଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ, ଦୀର୍ଘ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନ୍-ଡିଭାଇସ୍ ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାରି ସହିତ ବର୍ଷ 2025 ଏପରି ଏକ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନବସୃଜନ ଓ ଦାୟିତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଡିଭାଇସରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା । ବର୍ଷ 2025 ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଥିବାବେଳେ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶ୍ବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରଠୁ ଘରୋଇ ବଜାର, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ।

ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫୋନ

Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold (Image Credit: Samsung)

ଏହି ତାଲିକାର ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି Samsung Galaxy Z TriFold ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ସାମସଙ୍ଗ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ Galaxy Z TriFold ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ଫୋନଟିରେ ଏକ ମଲ୍ଟି-ଫୋଲ୍ଡିଂ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 10 ଇଞ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା । ଏହି ଫୋନଟି 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫୋନ ହେଉଛି ZTEର Nubia ବ୍ରାଣ୍ଡ Nubia Flip 3 । ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 4-ଇଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ 6.9-ଇଞ୍ଚ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି । ଏହି ଫୋନଟି MediaTek Dimensity 7400X ପ୍ରୋସେସର, Android 15 ଏବଂ 4610mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା 2026ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।

ସେହିପରି Huawei ଚୀନରେ Nova Flip S ଲଞ୍ଚ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା HarmonyOS 5.1 ଚାଳିତ । ଏଥିରେ 120Hz ଡିସପ୍ଲେ, 66W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 4400mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ବଜେଟ୍‌ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା ।

2025 ମସିହାରେ iPhone 17 Pro ଏବଂ iPhone 17 Pro Max ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଥିଲା । Apple ଅନୁଯାୟୀ, A19 Pro ଚିପ୍ ସହିତ ଏହି ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 40% ଭଲ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଗେମିଂ, ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ AI କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

Motorola Razr 60 Ultra ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ । ଏହା ଏକ 165Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, ଏକ Snapdragon 8 Elite ଚିପ୍, Moto AI 2.0 ଫିଚର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଲା AI

2025 ମସିହାରେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ, ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ AI ଫିଚର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ବର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ AI ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିଷୟରେ କହିବୁ:

  • Samsung Galaxy S25 Ultraରେ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ AI ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ୍ୟ, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଭଏସ୍ ବୁଝନ୍ତି । ସାମସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍କଲ୍ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ।
  • Xiaomi 15 Ultraରେ ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ଟୁଲ୍ସ, ଭଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଫିଚର ଅଛି ।
  • Wonlups OnePlus AI Suite ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ AI Summary, AI Writer, AI Reply ଏବଂ AI VoiceScribe ଭଳି ଫିଚର ସାମିଲ ।
  • Galaxy Z Fold 7ରେ AI ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅନୁବାଦ ଏବଂ Google Gemini ସମର୍ଥନ ରହିଛି ।

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାମେରା ସୁବିଧା

iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max (Image Credit: Apple)

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର କ୍ୟାମେରା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିଷୟରେ କହିବା ଯାହାର କ୍ୟାମେରା ଗୁଣବତ୍ତା ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି ।

  • iPhone 17 Pro Maxରେ ଏକ ନୂତନ ଟେଟ୍ରାପ୍ରିଜମ୍ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା 8x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ଜୁମ୍ ଏବଂ 16x ମୋଟ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
  • OPPO Find X9 Proରେ Hasselblad ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଏବଂ 200x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁମ୍ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
  • Samsung Galaxy S25 Ultraରେ 200MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 100x ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ ରହିଛି ।
  • Vivo X300 Proରେ ZEISS APO ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଇମେଜିଂ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ।
  • Xiaomi 15 Ultra, Google Pixel 10 Pro, Realme GT 8 Pro, OnePlus 13 ଏବଂ iQOO 15 ଭଳି ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବିଗ୍‌ ବ୍ୟାଟେରୀ

Infinix GT 30, Realme P4 5G, Moto G67 Power, Samsung Galaxy A17 5G, Moto G96 5G ଓ Samsung Galaxy M36 ଭଳି ଫୋନରେ କମ ଦାମରେ 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଉନ୍ନତ କ୍ୟାମେରା ଓ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ବର୍ଷ 2025ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି । ଏପରିକି ବଜେଟ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାତା ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Moto G67 Power 5G
Moto G67 Power 5G (Image Credit: Motorola India)

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ 5000mAh କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ 5500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଆସୁଥିଲେ । ତଥାପି ଏହି ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଫୋନ 6000mAh, 6500mAh, 7000mAh ଏବଂ ଏପରିକି 7500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି । ବଜେଟ୍-ସେଗମେଣ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମଧ୍ୟ ଏବେ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

2025ରେ ବିଶ୍ବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରର ସ୍ଥିତି

ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡାଟା କର୍ପୋରେସନ (IDC)ର ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ କ୍ବାର୍ଟରଲି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2025ରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପଠାଣ ବାର୍ଷିକ 1.5 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ 1.25 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବ ଆକଳନଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଲ୍‌ର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଉଦୀୟମାନ ବଜାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚୀନରେ ଏକ ସ୍ଥିର ବଜାର । IDC ଅନୁଯାୟୀ, 2025ରେ ଆପଲ୍‌ର ସିପମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 6.1 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଚକ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ।

Top 5 Companies, Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2025
Top 5 Companies, Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2025 (Image Credit: IDC)

2025 ଆପଲ୍‌ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ସିପମେଣ୍ଟ 247 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଚୀନରେ iPhone 17 ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଦେଖାଦେଇଛି । IDCର ଚୀନ ମାସିକ ବିକ୍ରି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଲ୍‌ର ବଜାର ଅଂଶ 20% ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ । ଏହି କାରଣରୁ, IDC ଚୀନରେ ଆପଲ୍‌ର Q4 ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନ 9 ପ୍ରତିଶତରୁ 17 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

2025ରେ ଘରୋଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାର ସ୍ଥିତି

IDC ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2025ର ପାର୍ବଣ ବଜାରର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ 3Q25ରେ ଭାରତର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାର 5 ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 48 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 4.3% ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ । ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚିଛି । 3Q25ରେ, ଆପଲ୍‌ର ସିପମେଣ୍ଟ 5 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି । ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ବର୍ଷସାରା 25.6% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ।

IDC ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତ୍ରୟମାସିକରେ iPhone 16 ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ବଜାରର ପ୍ରାୟ 5% ଅଟେ । ନୂତନ iPhone 17 ସିରିଜ ଏବଂ iPhone Air ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆପଲ୍‌ର ମୋଟ Q3 ସିପମେଣ୍ଟର 16% ଅବଦାନ ରଖିଥିଲା । 2021 ପରଠାରୁ ଏହା ଯେକୌଣସି iPhone ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଞ୍ଚ ତ୍ରୟମାସିକ ଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Vivo ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ତ୍ରୟମାସିକ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏହାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀର ରଣନୀତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଦୃଢ଼ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନ ଉଭୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । OPPO ସାମସଙ୍ଗକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା । Motorola ସର୍ବାଧିକ ବାର୍ଷିକ 52.4% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ Apple 25.6% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପଛକୁ ଥିଲା ।

