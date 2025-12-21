Yearender 2025: NISAR ଲଞ୍ଚଠୁ ISSରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାଏଁ, ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାତେଇଲା ଇସ୍ରୋ
ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ 2025 ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଜଗତ ଲାଗି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ ରହିବ । କାରଣ 2025ରେ ଇସ୍ରୋ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରି ବିରଳ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦାୟ ଦ୍ବାରରେ ବର୍ଷ 2025 । ନୂଆ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ସମ୍ଭାବନା ଓ ସଫଳତା ନେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି 'ନୂଆବର୍ଷ 2026' । ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତୀତ ହୋଇଯିବ 2025 । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷ 2025 ନିହାତି ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ । ଏହି ବର୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେଶ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଉ ବା ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଇସ୍ରୋର 100ତମ ଲଞ୍ଚ । ବର୍ଷ 2025 ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଛି । ତେବେ 2025 ଅତୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଦାୟୀ ବର୍ଷର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇବା ।
ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହିବା, ତେବେ ଇସ୍ରୋ ପୁରା ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ବ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଉଣା କରିନାହିଁ । 2025 ଭାରତର ମହାକାଶ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା, ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନୂତନ ବିଶ୍ବ ସହଭାଗିତା ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇପାରିଛି । ଇସ୍ରୋ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ-ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଇସ୍ରୋ ମାନବ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ନାଭିଗେସନ୍ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)କୁ ଯାତ୍ରା କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ।
ଏହି ବର୍ଷ ଇସ୍ରୋ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭାରି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ବହୁ ଦିନ ଧରି ଇସ୍ରୋର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇ ମହାକାଶରେ ଐତିହାସିକ ଡକିଂ ଓ ଅନଡକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇସ୍ରୋ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ 100ତମ ଲଞ୍ଚ କରି ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଥିଲା । ଏହାବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷ 2025ରେ ଇସ୍ରୋ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ମିଶନରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମିଶନ ଓ ଇସ୍ରୋର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣିବା ।
SpaDeX ମିଶନ: ମହାକାଶରେ ଡକିଂ-ଅନଡକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳ
ISRO ଦ୍ବାରା ଡିସେମ୍ବର 30, 2024ରେ PSLV-C60ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା SpaDeX (ସ୍ପେଶ ଡକିଂ ପରୀକ୍ଷଣ) ମିଶନଟି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ 16, 2025ରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ମହାକାଶ ଡକିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ତା’ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 2025ରେ ଅନଡକିଂ, ଡକ୍ ହୋଇଥିବା ମହାକାଶଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଡକିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଆମେରିକା, ଋଷ ଏବଂ ଚୀନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲା । ସ୍ପାଡେକ୍ସ ମିଶନରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପ୍ରାୟ 220 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉପଗ୍ରହ (SDX01 ଚେଜର୍ ଏବଂ SDX02 ଟାର୍ଗେଟ) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଡକିଂ ଏବଂ ଅନଡକିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମିଶନ ଲାଗି ଇସ୍ରୋ ₹ 375 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ।
ଡକିଂ ଏବଂ ଅନଡକିଂ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ISROର ଭବିଷ୍ୟତର ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ମିଶନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । 'ଡକିଂ'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାକାଶଯାନକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ମହାକାଶରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ମହାକାଶଯାନର ପୃଥକୀକରଣ ବା ଅଲଗା ହେବାକୁ 'ଅନଡକିଂ' କୁହାଯାଏ । ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାକାଶରେ ନିଜର ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ । ଏହାସହ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ନମୁନା ଆଣିବା, ମହାକାଶରେ ସାଟେଲାଇଟର ମରାମତି କରିବା, ଇନ୍ଧନ ଭରିବା ଓ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ହଟାଇବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
NVS-02: ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଇସ୍ରୋର 100ତମ ଲଞ୍ଚ
ଜାନୁଆରୀ 29, 2025ରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (SDSC)ରୁ ଏହାର 100ତମ ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ସ୍ବଦେଶୀ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଉପର ଷ୍ଟେଜ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ (GSLV-F15) ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ଦ୍ବିତୀୟ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସକାଳ 6.23ଟାରେ ସଫଳତାର ସହ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ମାତ୍ର 19 ମିନିଟ୍ ପରେ NVS-02 ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅରବିଟ୍ (GTO)ରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲା । ଏହା GSLVର 17ତମ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ନୂତନ ISRO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି. ନାରାୟଣନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପ୍ରଥମ ମିଶନ ଏବଂ 2025 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କକ୍ଷପଥ ଉତକ୍ଷେପଣ ଥିଲା । ଏହି ମିଶନ 99ତମ ଉତକ୍ଷେପଣ (ଡିସେମ୍ବର 30, 2024ରେ SpaDeX) ପରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1979 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ପ୍ରଥମ ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବାର 46 ବର୍ଷ ପରେ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ISROର ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା ।
2250 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏବଂ I-2K ବସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା NVS-02 ଉପଗ୍ରହ। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 120 ଟନ୍ର ପେଲୋଡ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 23 ଟନ୍ର 433ଟି ବିଦେଶୀ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି । ଏହି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବଦେଶୀ ନାଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ଇସ୍ରୋ । ଏବେ ନାଭିଗେସନ ଲାଗି ଆମେ ଆମେରିକୀୟ ନାଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ GPSର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଇସ୍ରୋର ଏହି ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଏହା ବଦଳରେ ଆମେ ସ୍ବଦେଶୀ ନାଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ 'ନାଭିକ୍'ର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ।
Aditya-L1ର ତଥ୍ୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲା ଇସ୍ରୋ
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଏହାର ଆଦିତ୍ୟ-L1 ମିଶନରୁ ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ଜାନୁଆରୀ 2024 ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏବଂ ମହାକାଶ ପାଣିପାଗର ମହାକାଶଯାନ ଦ୍ବାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ସୌର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 15 ଟେରାବାଇଟ୍ ତଥ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିଲା ଇସ୍ରୋ । ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉଚ୍ଚମାନର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପ ସାମିଲ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାକାଶ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ଏହାସହିତ ଭାରତର ଏହି ସୌର ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ-ଏଲ1 ବିଶ୍ବ ସୌର ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକାରୀ ପାଲଟିଥିଲା ।
ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ, ଆଦିତ୍ୟ L1 ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ ସୌର ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଇମେଜିଂ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ (SUIT) ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୌର ପ୍ରଜ୍ଜ୍ବଳନର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରତିଛବିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିମ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଫଟୋସ୍ଫିଅର ଏବଂ କ୍ରୋମୋସ୍ଫିଅରକୁ ବୁଝିବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
POEM‑4ର 1000 ପରିକ୍ରମା
POEM-4 (PSLV ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍-4) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 2024 ଡିସେମ୍ବର 30ରେ SpaDeX ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସ୍ପେଶ୍ ଡକିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ମିଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ PSLV ଯାନର ଉପର ଭାଗରେ ରହିଛି । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ POEM-4 ହେଉଛି ମହାକାଶରେ ଏକ ଭାସମାନ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ପେଶ୍ ମିଶନ ଲାଗି ସହାୟକ ହେବ । ଏହା ରକେଟ୍ର ଉପର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଉପଗ୍ରହକୁ କକ୍ଷପଥରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପେସ୍ ଜଙ୍କ୍ (ଅଦରକାରୀ) ହୋଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ISRO ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ କରି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିଛି । ଏଥିଲାଗି ଇସ୍ରୋ ରକେଟ୍ର ଉପରି ଭାଗକୁ ଏକ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପରିଣତ କରିଛି । ତେବେ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2025ରେ ଏହା ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ 1000 କକ୍ଷପଥ ସମାପ୍ତ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 4, 2025ରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ CROPS-1 ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଝୁଡଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରିଥିଲା, ଜାନୁଆରୀ 6 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା 5-7 ଦିନିଆ ମିଶନ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଦୁଇ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରୋର ପ୍ରଥମ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା । ଏହି ସଫଳତା ମୂଳ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପୁଷ୍ଟିକର ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଢାଞ୍ଚା ସମେତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟିର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହାସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମହାକାଶ ମିଶନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା, ମହାକାଶ କୃଷି ଏବଂ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଭାରତର ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ମିଶନ ଲାଗି ସଫଳତା ଆଣିଥିଲା ।
ମହାକାଶ ଆପ୍ ପାଇଁ ସ୍ବଦେଶୀ ପ୍ରୋସେସର ଆଣିଲା ଇସ୍ରୋ
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2025ରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର, VIKRAM3201 ଏବଂ KALPANA3201 ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ମହାକାଶ ମିଶନର କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ବିକ୍ରମ ଚିପ୍ ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ଗଣନା ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, କଳ୍ପନା ଚିପ୍ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ-ଉତ୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ସ୍ବଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତ ଗଗନଯାନ ଏବଂ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ଏହାର ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମିଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ।
Axiom-4: ISSରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF)ର ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା 2025 ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS) ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେ NASA, SpaceX ଏବଂ ISRO ସହଯୋଗରେ Axiom Space ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଘରୋଇ କ୍ରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆକ୍ସିଓମ ମିଶନ 4 (Ax-4) ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । 25 ଜୁନ 2025ରେ ନାସାର କେନେଡି ସ୍ପେଶ ସେଣ୍ଟରରୁ SpaceX Dragon ମହାକାଶଯାନ ଯୋଗେ ସେ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ ଲାଗି ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବାବଳେ ଏହାର ପରଦିନ ତାଙ୍କ ମହାକାଶଯାନ ISS ସହିତ ଡକ୍ ହୋଇଥିଲା । ଶୁକ୍ଳା ମିଶନ କମାଣ୍ଡର ପେଗି ହ୍ବିଟସନ୍ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡ ଓ ହଙ୍ଗେରୀର ମିଶନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ 4 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁର ଅଂଶ ଥିଲେ ।
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । କାରଣ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ 1984 ମସିହାରେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୋୟୁଜ୍ ମିଶନ ପରେ ପ୍ରାୟ 41 ବର୍ଷ ପରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ISSରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ରହଣି ସମୟରେ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ କ୍ରୁ 60ରୁ ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ISRO ଦ୍ବାରା ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା 7ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ସାମିଲ ଥିଲା ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ବୃଦ୍ଧି, ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁରୁତ୍ବାକର୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଚାଷ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମହାକାଶ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ।
ଏହି ମିଶନ ସମୟରେ ଶୁକ୍ଳା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହାମ୍ ରେଡିଓ ଅଧିବେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ । ଏହି ମିଶନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନ 'ଗଗନଯାନ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଗଗନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ମିଶନରୁ ସେ ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଣ୍ଟିବେ ତାହା ଦେଶର ଆଗାମୀ ସ୍ବଦେଶୀ ମିଶନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶୁକ୍ଲା 15 ଜୁଲାଇ, 2025ରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ସ୍ପାସ୍ ଡାଉନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳା ଭାରତରେ ଏକ ବୀରତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଗତ ପାଇଥିଲେ ।
NISAR ମିଶନ: ଇସ୍ରୋ ଓ ନାସାର ଐତିହାସିକ ସହଭାଗିତା
ନିସାର (NASA-ISRO ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର) ମିଶନ ହେଉଛି ନାସା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ପୃଥିବୀ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା 30 ଜୁଲାଇ, 2025ରେ ଭାରତର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଇସ୍ରୋର GSLV-F16 ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉପଗ୍ରହରେ ନାସାର L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ISROର S-ବ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । NISAR 242 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ SweepSAR ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରେକର୍ଡ କରିବ ଯେପରିକି ଭୂମିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବରଫ ଚାଦର ଗତି । ନାସା ଅନୁସାରେ, ନିସାର ଉପଗ୍ରହ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭଳି ଛୋଟ ଗତିବିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ମାପିପାରେ ।
ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର 12-ମିଟର ଡିପ୍ଲୋଏବଲ୍ ଡ୍ରମ୍-ଆକୃତିର ଆଣ୍ଟେନା ପ୍ରତିଫଳକ, ଯାହା 2025 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା କକ୍ଷପଥରେ ସଫଳତାର ସହ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଏହି ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରତି 12 ଦିନରେ ଦୁଇଥର ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଭୂମି ଏବଂ ବରଫ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍କାନ କରିଥିଲା ।
NISARର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ (ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, କୃଷି), ବରଫ ଗତି (ଗ୍ଲେସିୟର, ବରଫ ଚାଦର, ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିରେ ଅବଦାନ ରଖୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ବରଫ ବେଗ), କଠିନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଭୂମିକମ୍ପ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଭୂସ୍ଖଳନ) ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟିମିଟର-ସ୍କେଲ ପୃଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାପ କରିବା ସାମିଲ । ଏହା ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହାସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା, NISAR ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ରାଡାର ଫଟୋ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ସହଯୋଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି ।
CMS-03: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭାରି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଲଞ୍ଚ
CMS-03 (GSAT-7R ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା) ମିଶନ ଭାରତର ସାମରିକ ମହାକାଶ କ୍ଷମତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ, ଯାହାକୁ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ବାରା ନଭେମ୍ବର 2, 2025ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ LVM3-M5 ରକେଟ୍ ଯୋଗେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା LVM3 (ଲଞ୍ଚ ଯାନ ମାର୍କ-3)ର ପଞ୍ଚମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉଡ଼ାଣ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମାଟିରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ଇସ୍ରୋର ସବୁଠାରୁ ଭାରି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ (4400 କିଲୋଗ୍ରାମ)କୁ ଏକ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ବିଟ୍ (GTO)ରେ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ଏହି ଲଞ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.45ଟାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉପଗ୍ରହଟି 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୃଥକ ହୋଇଥିଲା । CMS-03 ହେଉଛି ପୁରୁଣା GSAT-7ର ଏକ ବଦଳ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ବିଶେଷକରି ନୌସେନା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
UHF, S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ, C-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ Ka-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ବେନ୍ସିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉନ୍ନତ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପେଲୋଡ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, CMS-03 ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବାସ୍ତବ-ସମୟ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭଏସ୍, ଡାଟା ଏବଂ ଭିଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଉପଗ୍ରହରେ ଉନ୍ନତ ଏନକ୍ରିପସନ୍, ଆଣ୍ଟି-ଜାମିଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଭାରତ ସୀମାରୁ 5000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ କଭରେଜ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ବିମାନ ଭଳି ସାମରିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ । ଏହି ମିଶନ ସ୍ବଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ।
ନୂଆବର୍ଷ 2026 ପାଇଁ ISROର ଯୋଜନା
2026 ମସିହାରେ, ISRO ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମରେ 7ଟି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସହିତ ଏହାର ମହାକାଶ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ । ଏହାସହିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ କିମ୍ବା ତା’ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମିଶନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ରୋବୋଟ୍ 'ବ୍ୟୋମମିତ୍ର' ସହିତ ପ୍ରଥମ ଅଣ-ମାନବ (ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ବିନା) ଗଗନଯାନ ପରୀକ୍ଷଣ (G1), ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଅଣ-କ୍ରୁ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସାମିଲ, ଯାହା 2027 ମସିହାରେ କ୍ରୁ ମିଶନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ । ଗଗନଯାନ ବ୍ୟତୀତ, ଚନ୍ଦ୍ର ନମୁନା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4, ଏକ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ବିଟର/ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ଶୁକ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରୋବ୍, ଉନ୍ନତ EO ସାଟେଲାଇଟ୍, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଏବଂ NASA/ESA ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସହିତ ରକେଟ୍ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।