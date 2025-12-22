ETV Bharat / technology

Yearender 2025: ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ପାଲଟିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି; ଚକିତ କଲା AI

ବର୍ଷ 2025ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ପାଲଟିଛି । ପଢନ୍ତୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...

How Our Daily Life Shifted in 2025
How Our Daily Life Shifted in 2025 (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 8:43 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ 2025ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାମ ସହିତ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ନମନୀୟ ହୋଇଛି । ଲୋକେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବଦଳୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମିଶି 2025ରେ ଜୀବନଯାପନର ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ବିଦାୟୀ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କିପରି କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ 5G ନେଟୱର୍କର ପ୍ରସାର ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି । କିପରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି । ଶେଷରେ, କିପରି ନବସୃଜନ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ନୂତନ ଦ୍ବାର ଖୋଲି ଦେଉଛି । ବର୍ଷ 2025ରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Healthcare
2025ରେ ସଶକ୍ତ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର (ETV Bharat Graphics)

ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉତ୍ଥାନ

ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାରତକୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି । କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କାରଣ ଏହା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଡାଟା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏବେ କ୍ଲାଉଡ୍‌କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ସେହିପରି 5G ନେଟୱର୍କଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି । 5G ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ବହୁତ କମ୍ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି । ଏହା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ (IoT) ଡିଭାଇସ ଏବଂ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି ଭଳି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂଯୋଗ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଖୋଲି ଦେଇଛି ।

କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ସହ କୋଡ୍ ଲେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଛି । IT କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କମ୍ ତ୍ରୁଟି ସହିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନବସୃଜନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।

Agriculture
2025ରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ETV Bharat Graphics)

କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ?

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ

ଟେଲିମେଡିସିନ (ଇ-ସଞ୍ଜିବନୀ): 2025 ମସିହାରେ, ଭାରତରେ ଟେଲିମେଡିସିନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପ୍ରାୟ 30 ନିୟୁତ ଅନଲାଇନ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ମହାମାରୀ ପରେ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଇ-ସଞ୍ଜିବନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି।

ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ: ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ସରକାର ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଭାରତନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । 2025 କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍‌ରେ, ଏଆଇ-ଚାଳିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 1 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚୟପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରେ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟର ସହଜ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ: ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ସଠିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ ।

AI ମେଡିକାଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ: ଏଆଇ ମେଡିକାଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ ନୋଟ୍‌ (ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ) ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । 2025ରେ, ସେମାନେ 30%ରୁ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ନୋଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ବଦଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ବୟସ୍କଙ୍କ ଯତ୍ନ: ପରିଧାନଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି । Apple Watch ଏବଂ Fitbit ଭଳି ଡିଭାଇସ୍ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରେ । ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଆଲର୍ଟ ପଠାନ୍ତି । ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ।

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ 3D ମୁଦ୍ରଣ: ଭାରତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣାରେ 3D ମୁଦ୍ରଣ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୃତ୍ରିମ ହାଡ଼ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ହାଡ଼ର ଆକୃତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ । 3D ମୁଦ୍ରଣ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସଠିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।

ଭାରତରେ ରିଜେନେରେଟିଭ୍‌ ଔଷଧ: ଏହି ଔଷଧ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। କେବଳ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଟିସୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଏ, ଯାହା ହାଡ଼, ସ୍ନାୟୁ କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା ସଫଳତା ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କୃଷି

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଭାରତରେ କୃଷିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ବାରା କୃଷି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । AI ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାରେ, ସମ୍ବଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ, ବିପଦ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ IndiaAI ମିଶନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।

କିଷାନ ଇ-ମିତ୍ର: ଏହା ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ଏକ ଭଏସ୍-ଆଧାରିତ AI ଚାଟବଟ୍ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚାଟବଟ୍ 11ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କାମ କରେ। ଏହା ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ । ଏଯାବତ, ଏହା 92 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ।

ଜାତୀୟ କୀଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଏହା ଫସଲ ଉପରେ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ AI ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଚାଷୀମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର୍ମୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା 61 ଫସଲ ଏବଂ 400ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

ଫସଲ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ: ଏଥିଲାଗି AIର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଫଟୋ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଯାଏ । ଏହା ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମେଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଫସଲ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରେ ।

Governance and Connectivity
ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ 'ଭାରତନେଟ୍‌' ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ (Image Credit: Ministry of Communications)

ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ

ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସ: ଭାରତରେ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଋଣ, ବୀମା ଏବଂ ନିବେଶକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

AI-ଆଧାରିତ UPI ସମର୍ଥନ: NPCIର AI-ଆଧାରିତ UPI ସହାୟତା ବିଫଳ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ କାରବାର ପାଇଁ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।

IoT-ଆଧାରିତ UPI ପେମେଣ୍ଟ: ୟୁପିଆଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ଘଣ୍ଟା, କାର ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ପରି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛି ।

ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ: ମୁହଁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନନ ପରି ଡିଭାଇସରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚକରଣ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ-ମୁକ୍ତ କରୁଛି ।

ଆଧାର-ଆଧାରିତ ମୁଖ ପ୍ରମାଣୀକରଣ: UIDAIର ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍‌ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।

ଏଆଇ-ଚାଳିତ ଠକେଇ ଚିହ୍ନଟ: ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ମାନବ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜଟିଳ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ବିନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା: ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ବିନ୍ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂଯୋଗ

BharatNet: ଭାରତନେଟ୍ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା । ଏହା ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇ-ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଇ-ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଇ-ଶାସନ ଭଳି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସହରାଞ୍ଚଳ-ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଭାଜନକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାରତ ନିଧି (DBN): ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାରତ ନିଧି NABARD ସହିତ ମିଶି ଭାରତନେଟ୍ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା, ଶାସନ, ସଚେତନତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା: ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭାରତରେ, ବିଶେଷକରି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି । ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିପାରିବେ।

Information Access
ହାତା ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତଥ୍ୟ (Getty Images)

ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ

2025 ମସିହାରେ, ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଏକ AI-ଚାଳିତ ସୂଚନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । AI Overview, ଜେମିନି 3 ସହିତ AI ମୋଡ୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ସର୍କଲ୍ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ AI ସର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ଖୋଜିବାକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସହଜ କରିଥିଲା । ଭାରତ ଏହି AI-ଆଧାରିତ ସନ୍ଧାନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ।

ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାଜେଟ୍

ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଭାରତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଭଏସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଗେମିଂ ଏବଂ ଆପ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । 2025 ମସିହାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଆରାମ, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । AI-ସକ୍ଷମ ରେଫ୍ରିଜିରେଟର ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, ସ୍ମାର୍ଟ କବାଟ ତାଲା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା, CCTV କ୍ୟାମେରା ତୁରନ୍ତ ସତର୍କତା ପଠାଇଥିଲା, Wi-Fi ଓଭନ୍ ସୁସ୍ଥ ରୋଷେଇକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ କଫି ମେକର୍‌ ଘରେ କାଫେ-ଶୈଳୀର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

Smart Home
2025ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲା ଘର (Getty Images)

2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ନୀରବରେ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଆମେ କିପରି କାମ କରୁ, ଶିଖୁ, ଯାତ୍ରା କରୁ, ଦେୟ ଦେଉ, ସୁସ୍ଥ ହେଉ ଏବଂ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସୁବିଧାଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛି । AI-ଚାଳିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷିଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବସୃଜନ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଉଭୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜୀବନକୁ ଦ୍ରୁତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ, ଦକ୍ଷ କରିଛି । ମଣିଷ ମେସିନ୍ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ହେବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମାଜ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଛି ।

