Yearender 2025: ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ପାଲଟିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି; ଚକିତ କଲା AI
ବର୍ଷ 2025ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ପାଲଟିଛି । ପଢନ୍ତୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...
Published : December 22, 2025 at 8:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ 2025ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାମ ସହିତ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ନମନୀୟ ହୋଇଛି । ଲୋକେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବଦଳୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମିଶି 2025ରେ ଜୀବନଯାପନର ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ବିଦାୟୀ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କିପରି କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ 5G ନେଟୱର୍କର ପ୍ରସାର ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । କିପରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି । ଶେଷରେ, କିପରି ନବସୃଜନ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ନୂତନ ଦ୍ବାର ଖୋଲି ଦେଉଛି । ବର୍ଷ 2025ରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉତ୍ଥାନ
ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାରତକୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି । କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କାରଣ ଏହା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଡାଟା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏବେ କ୍ଲାଉଡ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ସେହିପରି 5G ନେଟୱର୍କଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି । 5G ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ବହୁତ କମ୍ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି । ଏହା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ (IoT) ଡିଭାଇସ ଏବଂ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି ଭଳି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂଯୋଗ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଖୋଲି ଦେଇଛି ।
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ସହ କୋଡ୍ ଲେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଛି । IT କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କମ୍ ତ୍ରୁଟି ସହିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନବସୃଜନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ?
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ
ଟେଲିମେଡିସିନ (ଇ-ସଞ୍ଜିବନୀ): 2025 ମସିହାରେ, ଭାରତରେ ଟେଲିମେଡିସିନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପ୍ରାୟ 30 ନିୟୁତ ଅନଲାଇନ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ମହାମାରୀ ପରେ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଇ-ସଞ୍ଜିବନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି।
ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ: ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ସରକାର ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଭାରତନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । 2025 କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ, ଏଆଇ-ଚାଳିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 1 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚୟପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରେ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟର ସହଜ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ: ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ସଠିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ ।
AI ମେଡିକାଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ: ଏଆଇ ମେଡିକାଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ ନୋଟ୍ (ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ) ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । 2025ରେ, ସେମାନେ 30%ରୁ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ନୋଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ବଦଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ବୟସ୍କଙ୍କ ଯତ୍ନ: ପରିଧାନଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି । Apple Watch ଏବଂ Fitbit ଭଳି ଡିଭାଇସ୍ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରେ । ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଆଲର୍ଟ ପଠାନ୍ତି । ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ 3D ମୁଦ୍ରଣ: ଭାରତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣାରେ 3D ମୁଦ୍ରଣ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୃତ୍ରିମ ହାଡ଼ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ହାଡ଼ର ଆକୃତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ । 3D ମୁଦ୍ରଣ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସଠିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
ଭାରତରେ ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ଔଷଧ: ଏହି ଔଷଧ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। କେବଳ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଟିସୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଏ, ଯାହା ହାଡ଼, ସ୍ନାୟୁ କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା ସଫଳତା ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କୃଷି
ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଭାରତରେ କୃଷିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ବାରା କୃଷି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । AI ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାରେ, ସମ୍ବଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ, ବିପଦ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ IndiaAI ମିଶନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।
କିଷାନ ଇ-ମିତ୍ର: ଏହା ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ଏକ ଭଏସ୍-ଆଧାରିତ AI ଚାଟବଟ୍ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚାଟବଟ୍ 11ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କାମ କରେ। ଏହା ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ । ଏଯାବତ, ଏହା 92 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ।
ଜାତୀୟ କୀଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଏହା ଫସଲ ଉପରେ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ AI ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଚାଷୀମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର୍ମୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା 61 ଫସଲ ଏବଂ 400ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
ଫସଲ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ: ଏଥିଲାଗି AIର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଫଟୋ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଯାଏ । ଏହା ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମେଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଫସଲ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରେ ।
ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ
ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସ: ଭାରତରେ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଋଣ, ବୀମା ଏବଂ ନିବେଶକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
AI-ଆଧାରିତ UPI ସମର୍ଥନ: NPCIର AI-ଆଧାରିତ UPI ସହାୟତା ବିଫଳ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ କାରବାର ପାଇଁ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।
IoT-ଆଧାରିତ UPI ପେମେଣ୍ଟ: ୟୁପିଆଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ଘଣ୍ଟା, କାର ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ପରି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛି ।
ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ: ମୁହଁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନନ ପରି ଡିଭାଇସରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚକରଣ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ-ମୁକ୍ତ କରୁଛି ।
ଆଧାର-ଆଧାରିତ ମୁଖ ପ୍ରମାଣୀକରଣ: UIDAIର ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।
ଏଆଇ-ଚାଳିତ ଠକେଇ ଚିହ୍ନଟ: ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ମାନବ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜଟିଳ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ବିନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା: ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ବିନ୍ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂଯୋଗ
BharatNet: ଭାରତନେଟ୍ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା । ଏହା ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇ-ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଇ-ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଇ-ଶାସନ ଭଳି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସହରାଞ୍ଚଳ-ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଭାଜନକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାରତ ନିଧି (DBN): ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାରତ ନିଧି NABARD ସହିତ ମିଶି ଭାରତନେଟ୍ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା, ଶାସନ, ସଚେତନତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା: ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭାରତରେ, ବିଶେଷକରି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି । ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିପାରିବେ।
ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
2025 ମସିହାରେ, ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଏକ AI-ଚାଳିତ ସୂଚନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । AI Overview, ଜେମିନି 3 ସହିତ AI ମୋଡ୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ସର୍କଲ୍ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ AI ସର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ଖୋଜିବାକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସହଜ କରିଥିଲା । ଭାରତ ଏହି AI-ଆଧାରିତ ସନ୍ଧାନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ।
ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାଜେଟ୍
ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଭାରତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଭଏସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଗେମିଂ ଏବଂ ଆପ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । 2025 ମସିହାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଆରାମ, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । AI-ସକ୍ଷମ ରେଫ୍ରିଜିରେଟର ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, ସ୍ମାର୍ଟ କବାଟ ତାଲା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା, CCTV କ୍ୟାମେରା ତୁରନ୍ତ ସତର୍କତା ପଠାଇଥିଲା, Wi-Fi ଓଭନ୍ ସୁସ୍ଥ ରୋଷେଇକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ କଫି ମେକର୍ ଘରେ କାଫେ-ଶୈଳୀର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ନୀରବରେ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଆମେ କିପରି କାମ କରୁ, ଶିଖୁ, ଯାତ୍ରା କରୁ, ଦେୟ ଦେଉ, ସୁସ୍ଥ ହେଉ ଏବଂ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସୁବିଧାଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛି । AI-ଚାଳିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷିଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବସୃଜନ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଉଭୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜୀବନକୁ ଦ୍ରୁତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ, ଦକ୍ଷ କରିଛି । ମଣିଷ ମେସିନ୍ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ହେବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମାଜ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଛି ।