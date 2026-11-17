ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନିର୍ମିତ ହେଲା ନୂଆ AI କମ୍ପ୍ୟୁଟର ‘Yanvi’, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟେକ୍ ସମିଟରେ Yanvi Robotics ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା କ୍ୟାମେରା-ମୁକ୍ତ ଓ ଅଫଲାଇନରେ କାମ କରୁଥିବା ନୂଆ AI କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
Published : November 17, 2026 at 6:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, କୌଣସି କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିନା ଏକ AI ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିବ, ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ କାମ କରିପାରିବ । ତିନି ଦିନିଆ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟେକ୍ ସମିଟ୍ (BTS)ର 29ତମ ସଂସ୍କରଣରେ କାନାଡା-ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍ଥା 'Yanvi Robotics' ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ରୋବୋଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯାହା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI)କୁ ଏକ ଭୌତିକ ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଇଛି । Yanvi Roboticsର ଗ୍ରୋଥ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାହୁଲ ଓବରୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ-ଡିଭାଇସ୍ AI, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଏକ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସର ସମନ୍ୱୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଟବଟ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପିକରଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ । ଏହା ପାଠପଢ଼ା, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୋଜିବା, ରିମାଇଣ୍ଡର ସେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ETV Bharat ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ Yanvi Robotics ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରଘୁ ରମଣ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଷମତା, ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବର୍ତ୍ତମାନର AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପିକର ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ ଠାରୁ Yanvi କିପରି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ?
ରଘୁ ରମଣ: Yanvi ହେଉଛି ଏକ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ବଡି ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର AI କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ପ୍ରତିଟି କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ ନଖୋଲି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ସିଧାସଳଖ ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ AI ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ନିଜସ୍ୱ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାର ଓ ମେମୋରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା Hermes ଏଜେଣ୍ଟ ଚଳାଏ । ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ ଭଳି ଶାରୀରିକ ଚଳପ୍ରଚଳ ବଦଳରେ ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏକ Mac ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ Yanvi କୋଡିଂ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି, ଫାଇଲ୍ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ PDF କିମ୍ବା ଇମେଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଭଳି କାମ ପାଇଁ Hermes, Codex ଏବଂ Claude Code ଭଳି AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: Yanviର ହାର୍ଡୱେୟାର ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିକାଶରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମର କିପରି ଯୋଗଦାନ ରହିଛି?
ରଘୁ ରମଣ: ଏହାର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ କାନାଡାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ Yanvi କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମେକାନିକାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଫାବ୍ରିକେସନ୍ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି କାମ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ଆମର ଇନ୍-ହାଉସ୍ ବିକାଶରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଫାର୍ମୱେୟାର, ଭଏସ୍-ଆଣ୍ଡ-ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ ଆମେ Raspberry Pi, Hermes ଭଳି ଓପନ୍-ସୋର୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି AI ମଡେଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା Yanvi କେତେ କାମ କରିପାରିବ ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ପାଇଁ କ’ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି?
ରଘୁ ରମଣ: Yanvi ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ସ୍ପିଚ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍, ଲ୍ୟାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ସ୍ପିଚ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ବନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଶୁଣିପାରିବ, ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରିପାରିବ । ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡରେ ଏହା ସୀମିତ କ୍ଷମତା ଥିବା ଛୋଟ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ୱେବ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଡିଭାଇସରେ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ଫିଜିକାଲ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା ହାର୍ଡୱେୟାର ସ୍ତରରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ । କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମେମୋରୀ ଡିଭାଇସରେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କେଉଁ ବୈଷୟିକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦିଗରେ କାମ ଚାଲିଛି?
ରଘୁ ରମଣ: Yanviର ଅଫଲାଇନ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷମତା ସୀମିତ, ତେଣୁ ଜଟିଳ କାମ ପାଇଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ମଡେଲ୍ କିମ୍ବା ସଂଯୁକ୍ତ ଡେସ୍କଟପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଭଏସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଭାଷା ସପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ସେଟଅପ୍ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଟାସ୍କ ଏକଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମ୍ପାନିୟନ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଘର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ Yanviର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଏହା କାମ କରିବ କି?
ରଘୁ ରମଣ: ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ Yanvi ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଫି ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ ସମୟ ବୁଝାଇବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କାଉନସେଲରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିପାରିବ । ହୋଟେଲରେ ଏହା ସୂଚନା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ । ଘର ଓ ଅଫିସରେ ଏହା ରିମାଇଣ୍ଡର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଭଏସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଶିଶୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ବାକି ଅଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: Yanviର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ମାସିକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି?
ରଘୁ ରମଣ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟେକ୍ ସମିଟରେ ପେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ରେଣ୍ଟାଲ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ । ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଧାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ । ଲୋକାଲ୍ ଭଏସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଅନ-ଡିଭାଇସ୍ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ମେମୋରୀ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା API କି ସଂଯୋଗ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେଇପାରିବେ । ଆମର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାପକ AI-କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗଠନ କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ମେସିନ୍ ସହ କଥା ହୋଇ କାମ କରିପାରିବେ ।