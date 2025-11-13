ETV Bharat / technology

2026 ସୁଦ୍ଧା Yamaha ଲଞ୍ଚ କରିବ 10ଟି ନୂଆ ମଡେଲ; ଫୋକସ୍‌ ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍‌

ୟାମାହା ମୋଟର ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ 10ଟି ନୂଆ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍‌ ଉପରେ ରହିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Yamaha
Yamaha XSR155, Yamaha FZ-Rave (Image Credit: Yamaha Motor Company)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାପାନୀ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ୟାମାହା ମୋଟର ଭାରତରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍‌ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ସମେତ 10ଟି ନୂତନ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଦୁଇଚକିଆ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ୟାମାହାର ନୂତନ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ।

ୟାମାହା ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ୟାମାହା ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ଇଟାରୁ ଓଟାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡିଲରଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରିରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି । ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ବର୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଆଶା କରୁଛି ।

ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍‌ ଉପରେ ଫୋକସ୍‌

କମ୍ପାନୀର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରିମିୟମ ଓ ଡିଲକ୍ସ ମୋଟରସାଇକେଲ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଏପରି ସ୍କୁଟର ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହାକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ମିଶ୍ରଣ ହେବ । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍‌ ସ୍କୁଟର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । Yamaha R15, MT15 ଓ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Yamaha XSR155 ମୋଟରସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀର ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ ରଣନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

10 ନୂଆ ମଡେଲ, 20ରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ସ

ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ୟାମାହାର ରୋଡମ୍ୟାପ୍‌ରେ 2026 ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ଏବଂ 20ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଅପଡେଟ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 4ଟି ଉତ୍ପାଦ, 2ଟି ICE ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଏବଂ 2ଟି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଅଂଶ । ଓଟାନି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିବା ଏହାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବାର୍ଷିକ 1.5 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, Yamaha 1 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍‌ଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ 9.3 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ।

ଭାରତ EV ବଜାର ଉପରେ ନଜର

Yamaha Motor ପାଇଁ ଭାରତରେ ଇଭି ବଜାର ଉପରେ ଏକ ଧୀର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ 2026ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଏହାର Yamaha Aerox e ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଏବଂ Yamaga EC-06 କମ୍ୟୁଟର ସ୍କୁଟର ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହା 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ମହାନଗର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଏଣୁ କମ୍ପାନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସକୁ ହରାଇବା ବିନା ଇଭି ଉତ୍ପାଦକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଣିବା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Tata Harrier ଓ Safariକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ

