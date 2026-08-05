ETV Bharat / technology

ବଜାରକୁ ପୁଣି ଆସିଲା Yamaha ବାଇକ୍‌ର ନୂଆ ଏଡିସନ୍ , ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହାର ଦାମ୍‌

ୟାମାହା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ Yamaha R15 V4 ଏବଂ MT-15 କୁ Monster Energy MotoGP ଏଡିସନରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

Yamaha has once again brought the R15 V4 and MT-15 to the market with the Monster Energy MotoGP Edition color scheme.
Yamaha R15 V4 ଏବଂ MT-15କୁ Monster Energy MotoGP Edition କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । (Yamaha Motorcycle India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Yamaha Motorcycle India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଇକ୍ Yamaha R15 V4 ଏବଂ MT-15କୁ Monster Energy MotoGP Edition କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହି ବାଇକ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଲିଭରୀକୁ Yamaha YZR-M1 Factory MotoGP ମେସିନ୍ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୟାମାହା ଆର15 ଏବଂ ଏମଟି-15 ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ମୂଲ୍ୟ:

ନୂଆ Yamaha R15 V4 MotoGP ଏଡିସନକୁ କମ୍ପାନୀ 1.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନର ଦାମ୍ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି Yamaha MT-15 MotoGP ଏଡିସନ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 1.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନର ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ MT-15ର କିଛି କଲର୍ ଅପ୍ସନ ତୁଳନାରେ 13,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଟେ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍‌ରେ କେବଳ କସମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍‌ରେ ବଦଳ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ମେକାନିକାଲ୍ ପାର୍ଟସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ।

Yamaha MT-15 Monster Energy MotoGP Edition
Yamaha MT-15 Monster Energy MotoGP Edition (Yamaha Motorcycle India)

ଇଞ୍ଜିନ୍:

ଏହି ବାଇକ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁଥିବା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବାଇକ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀର ସମାନ 155ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ 18.4 hpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 14.2 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ MotoGP ଏଡିସନ R15 V4 ବାଇକ୍‌ଟି କମ୍ପାନୀର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ମଡେଲ R15M ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଟେ । ବଜାରରେ Yamaha R15Mର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହିଛି ।

କଲର୍‌:

ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ Yamaha FZ-S ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ FZ-S Fi Hybrid ବାଇକ୍‌ରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ 'Ice Storm' କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏହାର ବିଦ୍ୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅପଡେଟେଡ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । FZ-S Fi ମଡେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ 'Metallic Black' ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ । ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବଜାରରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଦ୍ୱୟର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 1.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଆସିଲା 3ଟି ଗୁପ୍ତ ଟ୍ରିକ୍: ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ ବି ଆସିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ପୋଲ୍‌ରେ ଲୁଚି ରହିବ ନାଁ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Poco M8 Power: ମିଳିବ 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

Apple App Store ରୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଲା Telegram: ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନେଲା ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଭାରତରେ Kia Sorento SUV ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ, କଣ ରହିଛି ଏହାର ଦାମ୍

TAGGED:

MONSTER ENERGY MOTOGP EDITION
YAMAHA R15 V4 SPECS
YAMAHA MT 15 PRICE
CHEAPEST SPORT BIKE
YAMAHA MOTOGP BIKE LEAKS 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.