ବଜାରକୁ ପୁଣି ଆସିଲା Yamaha ବାଇକ୍ର ନୂଆ ଏଡିସନ୍ , ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହାର ଦାମ୍
ୟାମାହା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ Yamaha R15 V4 ଏବଂ MT-15 କୁ Monster Energy MotoGP ଏଡିସନରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : August 5, 2026 at 3:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Yamaha Motorcycle India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଇକ୍ Yamaha R15 V4 ଏବଂ MT-15କୁ Monster Energy MotoGP Edition କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହି ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଲିଭରୀକୁ Yamaha YZR-M1 Factory MotoGP ମେସିନ୍ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୟାମାହା ଆର15 ଏବଂ ଏମଟି-15 ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ମୂଲ୍ୟ:
ନୂଆ Yamaha R15 V4 MotoGP ଏଡିସନକୁ କମ୍ପାନୀ 1.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନର ଦାମ୍ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି Yamaha MT-15 MotoGP ଏଡିସନ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନର ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ MT-15ର କିଛି କଲର୍ ଅପ୍ସନ ତୁଳନାରେ 13,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଟେ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ କେବଳ କସମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍ରେ ବଦଳ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ମେକାନିକାଲ୍ ପାର୍ଟସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ।
ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଏହି ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁଥିବା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବାଇକ୍ରେ କମ୍ପାନୀର ସମାନ 155ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ 18.4 hpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 14.2 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ MotoGP ଏଡିସନ R15 V4 ବାଇକ୍ଟି କମ୍ପାନୀର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ମଡେଲ R15M ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଟେ । ବଜାରରେ Yamaha R15Mର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହିଛି ।
କଲର୍:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ Yamaha FZ-S ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ FZ-S Fi Hybrid ବାଇକ୍ରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ 'Ice Storm' କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏହାର ବିଦ୍ୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅପଡେଟେଡ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । FZ-S Fi ମଡେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ 'Metallic Black' ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ । ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବଜାରରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଦ୍ୱୟର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 1.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।