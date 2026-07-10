ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Yamahaର ପ୍ରଥମ Flex-Fuel ବାଇକ୍ FZ Blue Flex: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ
ୟାମାହା ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ FZ Blue Flex ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା E85 ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ।
Published : July 10, 2026 at 2:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆ ୟାମାହା ମୋଟର (IYM) ଭାରତରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଗତିଶୀଳତା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ (Flex-Fuel) ମୋଟରସାଇକେଲ୍ Yamaha FZ Blue Flex ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା E85 ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ 85 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ସହଜରେ ଚାଲିପାରିବ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ମୋବିଲିଟି ଏବଂ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ଅଭିଯାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରି କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍କୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ:
ଭାରତରେ ନୂଆ Yamaha FZ Blue Flexର ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,24,240 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍ଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ତିନୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ Matt Cyan, Metallic Black ଏବଂ Racing Blue ସାମିଲ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କ କଭର୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ "Green Arrow" ଷ୍ଟିକର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
ଏହି ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍ 149cc, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର-କୋଲ୍ଡ, 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, 2-ଭାଲ୍ଭ, SOHC ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 7,250 rpmରେ 12.2 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 5,500 rpmରେ 13.3 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଇଞ୍ଜିନକୁ 5-ସ୍ପିଡ୍ ଗେୟାରବକ୍ସ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ଗାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି ।
ହାର୍ଡୱେର, ଆକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ:
Yamaha FZ Blue Flexର ହାର୍ଡୱେର ସେଟଅପ୍ ବହୁତ ମଜବୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫୋର୍କ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ 7-ଷ୍ଟେପ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ମୋନୋକ୍ରସ୍ ସସପେନସନ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଇକ୍ର ଉଭୟ ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS (ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳିବ । ଏହି ବାଇକ୍ର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 137 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଏହାର ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା 790 mm, ହୁଇଲବେସ୍ 1,330 mm ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 135 mm ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଥିରେ 12 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିଳିଥାଏ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ବାଇକ୍ ସିଧାସଳଖ Honda SP160, Bajaj Pulsar N150 ଏବଂ TVS Apache RTR 160 4V ଭଳି ବାଇକ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।