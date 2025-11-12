EV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା Yamaha; ଆଣିଲା 2 ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ସ୍କୁଟର, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ
ୟାମାହା ଭାରତୀୟ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କାରଣ କମ୍ପାନୀ 2ଟି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 12, 2025 at 2:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Yamaha ଏବେ ଭାରତରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର 70ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର: Yamaha Aerox E ଏବଂ Yamaha EC-06 ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ଉଭୟ ଇ-ସ୍କୁଟର 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହି ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି Yamahaର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା 10ଟି ନୂତନ ମଡେଲ୍ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ବାକି 8ଟି ପେଟ୍ରୋଲ-ଚାଳିତ (ICE) ମଡେଲ୍ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ।
ଏହି ଦୁଇଟି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡେଭଲପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ Yamaha Aerox E ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 2026 ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଏହା ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ EV ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ତାଲିମ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ୟାମାହା ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଇତାରୁ ଓଟନା କହିଛନ୍ତି, "ୟାମାହାର ବିଶ୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତିରେ ଭାରତ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ । ଏହା ଏପରି ଏକ ବଜାର ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ପ୍ରିମିୟମ ଓ ଇଲେକଟ୍ରିକ ମୋବିଲିଟି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ । ଆମେ ଭାରତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛୁ, ଯାହାକି ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବ ।"
Yamaha Aerox E
ଏରୋକ୍ସ-ଇ ସ୍କୁଟର କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାକ୍ସି ସ୍ପୋର୍ଟ ସ୍କୁଟର ଲାଇନଅପ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ Aerox 155ର ସଫଳତା ମଡେଲ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଏହି ସ୍କୁଟରକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରିତ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମ୍ୟାକ୍ସି ସ୍କୁଟର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ତୁରନ୍ତ ଟର୍କ ଏବଂ ସୁଗମତା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟର ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏରୋକ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍କୁଟର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।
Aerox Eରେ ଦୁଇଟି ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଟେରୀର କ୍ଷମତା 1.5 kWh ଥିବାବେଳେ ମୋଟ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା 3 kWh ଅଛି । ଏହା ଏକ 9.4 kW ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ ଯାହା 48 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 106 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ । ଏଥିରେ 3ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍- ଇକୋ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହାର ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି LED ହେଡଲାଇଟ୍ସ, LED ଟେଲ୍ଲାଇଟ୍, କଲର୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ନାଭେଗିସେନ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମରାମତି ଆଲର୍ଟ ଓ ଭେଇକିଲ ଟ୍ରାକିଂ ଲାଗି ଏହା Y-Connect ଆପ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କୀ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ, ସିଙ୍ଗଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଓ ଉଭୟ ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି । ଏହାର ଦାମ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ।
Yamaha EC-06
ୟାମାହା EC-06 ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଦୀ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ରାଇଡିଂ ପୋଜିସେନ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଚଲାଇବାରେ ସହଜ କରିଥାଏ । ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୁବ ଆରୋହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସ୍କୁଟର ଚାହାଁନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ ଷ୍ଟାକ୍ ହୋଇଥିବା LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବଡି ରେଖା ସହିତ ଏକ କ୍ଲିନ୍ ଲୁକ୍ ରହିଛି ।
EC-06ରେ ଏକ 4 kWh ସ୍ଥିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା ଏକ 4.5 kW ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ମୋଟର 6.7 kWର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 160 କିଲୋମିଟର ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏକ ମାନକ ଘରୋଇ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 9 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ଅଛି ।
ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ 3ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଅଛି । ଅନ୍ୟ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ରିଅର ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍, LED ଲାଇଟିଂ, ରଙ୍ଗୀନ LCD ଡିସପ୍ଲେ, SIM କନେକ୍ଟିଭିଟି ଓ ସିଟ୍ ତଳେ 24.5 ଲିଟର ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତ ବଜାରରେ ବନ୍ଦ ହେଲା Hyundai Tucsonର ବିକ୍ରି; ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ