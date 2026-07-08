ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Yamahaର ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Aerox E! ଜାଣନ୍ତୁ ସୁପର ଫିଚର୍ସ

ୟାମାହା ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅନୁସାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଏଥିରେ ଇକୋ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ପାୱାର ଭଳି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମୋଡ୍ ମିଳୁଛି ।

Yamaha's most powerful electric scooter Aerox E launched
ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Yamahaର ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Aerox E (Image Credit: Yamaha Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟାମାହା(Yamaha) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Yamaha Aerox-E ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 2.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମଡେଲ୍ ଅଟେ । ଏହି ନୂଆ ଇଭି ୟାମାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରଫମାନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି । ଏହା ଭାରତରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟୁ-ୱିଲର୍ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନର ସହରୀ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ରେଞ୍ଜ:

ଏହି Aerox E ମଡେଲରେ 1.5 kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଡେଟାଚେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର 9.5 kW ବା 12.9 hpର ପିକ୍ ପାୱାର ଏବଂ 48 Nmର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ହାଇ-ଏନର୍ଜି ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଇଭି ସ୍କୁଟରଟି ଏକଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 117 କିଲୋମିଟରର ଆଇଡିସି (IDC) ସର୍ଟିଫାଏଡ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ସହର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହାର ସମୁଦାୟ ଓଜନ 139 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଚାଲିତ Aerox 155 ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ 13 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଅଟେ ।

ଆଧୁନିକ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର:

ୟାମାହା ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅନୁସାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଥିରେ ଇକୋ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ପାୱାର ଭଳି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମୋଡ୍ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ସହର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଖାସ୍ 'Boost' ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ସ୍କୁଟରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏବିଏସ୍ (ABS) ସହ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଏହି ହାର୍ଡୱେର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।

ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ:

ଏହାର ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ Aerox 155 ଭଳି ଟ୍ୱିନ୍-ଏଲଇଡି ହେଡ୍‌ଲାମ୍ପ ଏବେଙ୍ଗ୍ ଏଲଇଡି ଟେଲ୍-ଲାମ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ବହୁତ ସ୍ପୋର୍ଟି ଅଟେ । ଏଥିରେ ଆପ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ (App-based Connectivity) ସହିତ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଟିଏଫଟି (TFT) ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଏଲସିଡି ଡିସପ୍ଲେ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଟର ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଉନ୍ନତ ପାର୍ଫରମାନ୍ସ ସହ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାତ୍ର 265 ଘଣ୍ଟାରେ ଖରାପ ହେବ ଇଞ୍ଜିନ! E10 ଗାଡ଼ିରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲେ ବଡ଼ ବିପଦ, ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ

ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା Nothing Phone 4b! ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ

ମାତ୍ର 2.55 ଲକ୍ଷରେ 140 କିମି ରେଞ୍ଜ୍! ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Piaggioର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଟୋ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

YAMAHA ELECTRIC SCOOTER
ELECTRIC SCOOTER INDIA 2026
ୟାମାହା AEROX E PRICE
PREMIUM EV SCOOTER
YAMAHA AEROX ELECTRIC PRICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.