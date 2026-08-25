ETV Bharat / technology

ଆସିଲା ସାଓମିର ନିଜସ୍ୱ 'Xring O3' ଚିପ୍‌, ଭାଙ୍ଗିଲା ଆପଲ୍‌ ଓ ସାମସଙ୍ଗର ସବୁ ରେକର୍ଡ

ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମେକର୍ ସାଓମି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାର ନୂଆ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୋସେସର୍ 'Xring O3' ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ Xiaomi 18 Foldକୁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ପାୱାର୍ ଦେବ ।

The Xring O3 chip is built on TSMC's 3nm process and scores over 5.2 million on the AnTuTu benchmark.
Xring O3 ଚିପ୍ TSMCର 3nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ AnTuTu ବେଞ୍ଚମାର୍କରେ 5.2 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଛି। (Image Credit: Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ୍‌ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଓମି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସିଷ୍ଟମ୍-ଅନ୍-ଚିପ୍ ବା SoC ପ୍ରୋସେସର୍ 'Xring O3' କୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ଚିପ୍ TSMCର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ 3nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ Xiaomi 18 Foldରେ ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୋସେସର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଓମି ତାର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ୍ କରିବା ସହ କ୍ଵାଲକମ୍ ଏବଂ ମିଡିଆଟେକ୍ ଭଳି ଚିପ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବାରୁ ସାଓମିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଵାଲକମ୍ ଏବଂ ମିଡିଆଟେକ୍‌ର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସାଓମି ଏବେ ଆପଲ୍, ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ ହୁଆୱେଇ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ SoC ବିକାଶ କରନ୍ତି ।

ଏହି ସୁପରଫାଷ୍ଟ Xring O3 ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ ନୂଆ Xiaomi 18 Fold ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଚୀନ୍ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ତାର ପକ୍କା ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍‌ର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ଏହି କଷ୍ଟମ୍ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ Xring O1 ଚିପ୍ ଆଧାରିତ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ, ଯାହା ମେ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ସାଓମି ବର୍ଷ 2021ରୁ ନିଜସ୍ୱ ଚିପ୍‌କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଅତିକମରେ 50 ବିଲିଅନ୍ ୟୁଆନ୍ (ପ୍ରାୟ 71,183 କୋଟି ଟଙ୍କା) ନିବେଶ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସମେତ ତାର ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ Xring O1 ଚିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ୍ ସିପ୍‌ମେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ।

AnTuTuରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ:

ଏହି Xring O3 ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଗ୍ରେଡ୍ SoC ଅଟେ, ଯାହା ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ CPU, GPU, AI ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଚିପ୍‌ରେ ଏକ ଦମଦାର୍ 10-କୋର୍ CPU ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 16-କୋର୍ G2-Ultra NX GPU ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସାଓମି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି Xring O3 ପ୍ରୋସେସର୍ କ୍ଵାଲକମ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଚିପ୍ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ତୁଳନାରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ CPU ପରଫରମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ 25 ରୁ 26 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ପାୱାର୍ କଞ୍ଜୁମସନ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ ।

କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଚିପ୍ AnTuTu ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ 52.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ମୋବାଇଲ୍ SoC ଭାବେ 50 ଲକ୍ଷର ସୀମା ପାର୍ କରି ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଚିପ୍ ସାଓମି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ LPDDR6 ମେମୋରି ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 113.8GB/s ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ମେମୋରି ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍‌ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ହେଭି ଡାଟା ୱର୍କଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋସେସର୍‌ରେ 200 TOPSର ଟେନ୍ସର ପରଫରମାନ୍ସ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର NPU କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରାୟ 45 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ହୋଇଛି ।

କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି Xring O3 ପ୍ରୋସେସର୍ ସାଓମିର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚିପ୍ ରଣନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଅଟେ । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ SoC ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ ୱର୍କଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘Xring O100’ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ‘Xring D100’ ଚିପ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ପେଶ୍ କରିସାରିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଚୀନ୍‌ରେ ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋଲ୍ଡ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ନୂଆ ଚିପ୍‌ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଜଣାପଡ଼ିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆସୁଛି Miviର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଞ୍ଚ ହେବ Fire-Bolttର 5G ଫୋନ୍

ଲଞ୍ଚ ହେଲା Bajajର ନୂଆ 2026 Pulsar 150 ଓ Pulsar 125, ମିଳିବ କଲର୍ TFT ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ

YouTube କୁ ବଡ଼ ଟକ୍କର: ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି Bilibili, କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା

Lava ଆଣିଲା 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା ଦମଦାର୍ ଫୋନ୍ Virat V1 Pro 5G, ମୂଲ୍ୟ 15000 ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍

TAGGED:

XIAOMI XRING O3 SOC PRICE
XIAOMI 18 FOLD LAUNCH DATE
XRING O3 ANTUTU SCORE
ସାଓମି ପ୍ରୋସେସର୍ ଲଞ୍ଚ
XIAOMI XRING O3 SOC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.