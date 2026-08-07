ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ Xiaomi ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Mijia : ଏଣିକି ଘରୋଇ ଉପକରଣ ମିଳିବ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି

ଶାଓମୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ନିଜର ନୂଆ ସବ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ Mijia ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ବଜାରକୁ ଆଣିବ । .

Xiaomi launches new brand Mijia in India
ଭାରତରେ Xiaomi ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Mijia (Image Credit: Image Credit: X/@gautmeluv)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚୀନ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଶାଓମୀ ଭାରତରେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ସବ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ 'Mijia by Xiaomi' ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ନୂଆ ସବ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌କୁ ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହୋମ୍ ଏବଂ ଲାଇଫ୍‌ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହି ବଡ଼ ଲଞ୍ଚିଂ ସହିତ ଶାଓମୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶାଓମିର ଏହି ସବ-ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

ମିଜିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ:

ଶାଓମୀ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, 'Mijia' ଶବ୍ଦର ଚାଇନିଜ୍ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି 'Mi Home' ବା ମି ହୋମ୍ । ଏହା ଶାଓମୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହୋମ୍ ଏବଂ ଲାଇଫ୍‌ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଅଟେ । ଏଣିକି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଘରୋଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 'Mijia by Xiaomi'ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ଟି ଶାଓମୀର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଫଳ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଯେପରିକି Redmi ଏବଂ POCO ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏୟାର୍ ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ମିଜିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅଧୀନରେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ।

ହ୍ୟୁମାନ x କାର୍ x ହୋମ୍ ରଣନୀତି:

ଏହି ନୂଆ ସବ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ରକୃତରେ ଶାଓମୀର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବଡ଼ ରଣନୀତି "Human x Car x Home" ବା ହ୍ୟୁମାନ x କାର୍ x ହୋମ୍‌ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏହି ବିଶେଷ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜୀକୁ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗତ 2023 ମସିହାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଟାବଲେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶାଓମୀର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ପେଶାଲ୍ HyperOS ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ଶାଓମୀ ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମର 'ହୋମ୍' ବା ଘରୋଇ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରୁଛି ।

ଶାଓମୀ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ସୁଧୀନ ମାଥୁର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶାଓମୀ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହାକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ବଡ଼ କଞ୍ଜୁମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଭାରତରେ ମିଜିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ର କ୍ରମାଗତ ବିକାଶ ଆମର ରଣନୀତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାର ପ୍ରତି ଆମର ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି" ।

ଶାଓମୀର ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରା:

ଶାଓମୀ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗତ 2014 ମସିହାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପାନୀ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ AIoT ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠିଆ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମିଜିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା Bajajର ଦମଦାର ବାଇକ୍: ମାତ୍ର 1.33 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ Google Maps ଓ V4 ଇଞ୍ଜିନ୍‌

ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା AI ଚାଲୁଥିବା E3 Trion ସ୍କୁଟର, କାର୍ ଭଳି ମିଳିବ ଡାସକାମ୍ ଫିଚର୍

3.80 କୋଟିରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Range Rover SV Ultra: ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଏହାର ଦମ୍‌ଦାର ଫିଚର୍ସ

ମାତ୍ର 9.99 ଲକ୍ଷରେ Tata ଲଞ୍ଚ କଲା ସୁପର୍ ଏସୟୁଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ଲୁକ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

XIAOMI NEW BRAND LAUNCH
MIJIA HOME APPLIANCES
HUMAN CAR HOME STRATEGY
ଶାଓମୀ ମିଜିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍
XIAOMI MIJIA INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.