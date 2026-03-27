6300 ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 32MPର କ୍ୟାମେରା ସହ Xiaomiର ବଜେଟ୍ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ
ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ 32MP ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଫୋନଟି 15W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ।
Published : March 27, 2026 at 8:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଓମିର ସବ-ବ୍ରାଣ୍ଡ ରେଡମି, ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Redmi 15A ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀର A ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ 5G ଫୋନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।
Redmi 15Aର ସ୍ପେସିଫିକେସନ:
ଏହି ଫୋନରେ ଏକ 6.9-ଇଞ୍ଚ HD+ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହା 60Hz, 90Hz ଏବଂ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ । ଏହାର ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ 240Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ 800 ନିଟସ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Hyper OS 3ରେ ଚାଲିଥାଏ ।
କମ୍ପାନୀ ଚାରି ବର୍ଷର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଛଅ ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଜେମିନି ଏବଂ ସର୍କଲ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ଏଆଇ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଫୋନର ପ୍ରୋସେସରଟି 6nm ଅକ୍ଟା-କୋର T8300 5G ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏଥିରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ Mali-G57 ଜିପିୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିରେ 6GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4X ରାମ୍ ଅଛି ।
Redmi 15Aର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଏହି ଫୋନରେ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦମ୍ଦାର ରହିଛି । ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 32MP ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ 32MP ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଫୋନଟି 15W ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 7.5W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଫୋନ୍ ସହଜରେ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ ।
Redmi 15Aର ମୂଲ୍ୟ:
Redmi 15A ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ତିନୋଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି
- ଏହି ଫୋନର ପ୍ରଥମ ଭାରିଆଣ୍ଟ 4GB ରାମ୍ ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 12,999 ଅଟେ ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 14,999 ଅଟେ ।
- ତୃତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 16,499 ଅଟେ ।
ଏହି ଫୋନଟି ଏପ୍ରିଲ 3ରୁ Flipkart ଏବଂ Xiaomiର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।