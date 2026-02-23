ଭାରତ ବଜାରରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ ସାଓମିର ଏହି ମଡେଲ୍
ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି Xiaomi 17 ଓ Xiaomi 17 ultra ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଜାଣିନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ।
Published : February 23, 2026 at 4:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାଟଫୋନ ନର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Xiaomi ଆଗାମୀ ମାସରେ ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସିରିଜ Xiaomi 17 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ ସିରିଜରେ Xiaomi 17 ଓ Xiaomi 17 Ultra ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟୋରେଜ ଓ କଲର ଅପସନ୍ ସବୁ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫୋନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସର୍ମ୍ପକରେ ।
Introducing Starlit Green.— Xiaomi (@Xiaomi) February 23, 2026
With scattered star-like flecks, Xiaomi 17 Ultra is designed to make you feel like holding a vast universe in hand. pic.twitter.com/NRTu4px8KH
Xiaomi 17 ଓ Xiaomi 17 ultraର ଷ୍ଟୋରେଜ, ମୂଲ୍ୟ :
Xiaomi 17 ସ୍ମାଟଫୋନର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 12GB RAM ଓ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12GB+512GB ଷ୍ଟୋରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,18,000 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ । ଏହା କଳା, ନୀଳ, ସବୁଜ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସିପାରେ । ସେହିପରି ସାଓମି 17 Ultraର ମୂଲ୍ୟ 16GB + 512GB ଏବଂ 16GB + 1TB RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 1,61,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1,83,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Greet Xiaomi 17 Ultra! Arriving February 28th, 14:00 (GMT+1).— Xiaomi (@Xiaomi) February 23, 2026
Stay tuned for the Xiaomi Launch. pic.twitter.com/f81rkiYwdA
Xiaomi 17 ଓ Xiaomi 17 ultraର ଫିଚର୍ସ:
ଡ଼ିସପ୍ଲେ: 6.90 ଇଞ୍ଚ୍
ପ୍ରୋସେସର: ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଇଲାଇଟ୍ ଜେନ 5
କ୍ୟାମେରା: 200 ମେଗା ପିକ୍ସେଲ + 50 ମେଗା ପିକ୍ସେଲ + 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ
ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା: 50 ମେଗା ପିକ୍ସେଲ
RAM: 12GB
ଷ୍ଟୋରେଜ: 512GB
ବ୍ୟାଟେରୀ: 6800mAh
ଓଏସ୍: ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ 16
Xiaomi 17 Ultraର ପ୍ରୋସେସର:
ସାଓମି 17 ଅଲଟ୍ରାରେ 6.9-ଇଞ୍ଚ 1.5K LTPO AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହା 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 1060 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ 3 ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ 3nm ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଏକ Adreno 840 GPU ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । CPU 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି ।
ଏଥିରେ ଏକ Leica-tuned ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଯାହା 1-ଇଞ୍ଚ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ (OIS) ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ LOFIC Ominivision 1050L ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ବହନ କରେ । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 50MP Samsung JN5 ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 3.2xରୁ 4.3x ନିରନ୍ତର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସମର୍ଥନ ସହିତ 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଫୋନଟି 8K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ 50MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । Xiaomi 17 Ultra 90W ଏବଂ 50W ୱେୟାରଲେସ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 6800mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66 + IP68 + IP69 ରେଟିଂ ବହନ କରେ ଏବଂ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ HyperOS 3ରେ ଚାଳିତ ।
Xiaomi 17 ଓ Xiaomi 17 ultraର ଲଞ୍ଚ
ସାଓମି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ Xiaomi 17 ସିରିଜ୍ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । କମ୍ପାନୀ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ Xiaomi 17 ଏବଂ Xiaomi 17 Ultra ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । Xiaomi 17 ଚୀନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ Pro ଏବଂ Pro Max ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ Ultra ମଡେଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ Xiaomi 17 ସିରିଜ୍ ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ମଡେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ।
