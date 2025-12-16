HyperOS 3ର ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ମିଳିବ Android 16 ଅପଡେଟ୍
ସାଓମି ନୂଆ HyperOS 3 ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-16 ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କେଉଁ ଡିଭାଇସକୁ ମିଳିଲା ଅପଡେଟ୍ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 16, 2025 at 8:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Xiaomi ଭାରତରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ HyperOS 3 ଅପଡେଟ୍ ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । Xiaomi, Redmi ଏବଂ Pocoର ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏହା Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ ଉଭୟ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ।
#XiaomiHyperOS3 rolling out to the following— Sandeep Sarma (@sandeep9sarma) December 16, 2025
Xiaomi 14
Xiaomi Pad 7
Redmi Note 14 5G
Redmi 13
POCO F7
POCO M7 Pro 5G
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା HyperOS 3
Xiaomi ଇଣ୍ଡିଆର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଜନସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ X ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଓମି ହାଇପର ଓଏସ3 ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- Xiaomi 14
- Xiaomi Pad 7
- Redmi Note 14 5G
- Redmi 13
- Poco F7
- Poco M7 Pro 5G
ଏହି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ଓ Xiaomi 17 Pro Max ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ଓ ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ବି HyperOS 3 ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଛି ।
କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଅପଡେଟ୍ ?
ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଟାବଲେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କି ନାହିଁ । ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଫୋନର Settingsକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ My Device ବିଭାଗ ଖୋଲନ୍ତୁ । ତାପରେ, ଉପରେ ଥିବା HyperOS ବ୍ୟାନରରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Check for update ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ତେବେ ଏକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ । ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଡିଭାଇସ୍ କିଛି ଥର ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
HyperOS 3: କଣ ରହିଛି ଖାସ୍ ଫିଚର୍ସ ?
ଏହି ଅପଡେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି HyperIsland ଫିଚର, ଯାହା Appleର Dynamic Island ସହିତ ସମାନ । ଏହା ସ୍କ୍ରିନର ଉପର ଭାଗରେ ଏକ ପିଲ୍ ଆକାରରେ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଯାହା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Dynamic Island ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଫୋନର ଚାର୍ଜିଂ ଗତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ।
ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଏକ ନୂତନ ଡୁଆଲ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରେ, ଯାହା ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ସ ସ୍ବିଚ୍ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା ସ୍ଥିର ଫଟୋରୁ ଡାଇନାମିକ୍ ୱାଲପେପର୍ ଏବଂ ସିନେମାଟିକ୍ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରେ ।
Android 16-ଆଧାରିତ HyperOS 3ରେ ସାଓମିର HyperAI ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ଏଥିରେ AI ଲେଖା ଉପକରଣ, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚିହ୍ନଟକରଣ ଏବଂ DeepThink ମୋଡ୍ ସାମିଲ । ୟୁଜରମାନେ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଇମେଲ୍ର ଟୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅପଡେଟ୍ରେ ଆସିଥିବା AI Speed Recognition ଫିଚର ଦ୍ବାରା ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାରେ, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏବଂ ଅଡିଓ ସାରାଂଶ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
