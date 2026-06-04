ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Xiaomi 17T, ମିଳିବ Leica 5x ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର

ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ 18 ମାସର ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ଏବଂ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ବିକଳ୍ପ ସହ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 10ରୁ ଆମାଜନ, ସାଓମି ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ ।

Xiaomi 17T launched in Indian m
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Xiaomi 17T (Image Credit: Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 3:13 PM IST

|

Updated : June 4, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରମିୟମ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଭେଟି ଦେଇଛି ସାଓମି(Xiaomi) କମ୍ପାନୀ । କମ୍ପାନୀ ତାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ ଫୋନ Xiaomi 17Tକୁ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ୟାମେରା ନିର୍ମାତା Leicaର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୟୁନ୍‌ଡ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍‌ଅପ୍‌ ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡ୍‌ 5X ପେରିସ୍କୋପ୍‌ ଲେନ୍ସ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହା ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥିବା ଏହି ଫୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।

Xiaomi 17Tର ମୂଲ୍ୟ,ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଫର:

ସାଓମି ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍‌କୁ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦମଦାର୍ ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

Leica 5x periscope camera
Leica 5x ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା (Image Credit: Xiaomi)

ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଓ ମୂଲ୍ୟ: ଏହାର ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 59,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 64,999 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।

ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ: ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ HDFC Bank, SBI Card, ICICI Bank ଏବଂ American Express କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ 5,000 ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

The phone is powered by the MediaTek Dimensity 8500 Ultra chipset with 12GB LPDDR5X RAM for high-speed multitasking.
ଫୋନ୍‌ରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍‌ ଡ଼ାଇମେନସିଟି 8500 ଅଲଟ୍ରା ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ସହିତ 12GB LPDDR5X RAM ଦିଆଯାଇଛି (Image Credit: Xiaomi)

ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ଓ କ୍ୟାଶ୍‌ବ୍ୟାକ୍: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ 5,000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ବୋନସ୍ ଏବଂ HDFC Bank କାର୍ଡ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 5,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍‌ର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ (Effective Price) କ୍ରମଶଃ 54,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 59,999 ଟଙ୍କା କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।

ଉପଲବ୍ଧତା ତାରିଖ: ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ 18 ମାସର ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ଏବଂ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ବିକଳ୍ପ ସହ ଆସନ୍ତା 10 ଜୁନ୍ 2026 ତାରିଖରୁ ଆମାଜନ (Amazon), ସାଓମି ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ ।

Features of Xiaomi 17T
Xiaomi 17Tର ଫିଚର୍ସ (Image Credit: Xiaomi)

ସାଓମି ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ 60 ପ୍ରତିଶତ ଅସ୍ୟୁର୍ଡ ବାୟବ୍ୟାକ୍ (Assured Buyback) ଅଫର୍ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଫେରାନ୍ତି, ତେବେ 12GB + 256GB ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 19,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋନ୍ କିଣିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 4 ମାସ ପାଇଁ Spotify Premium, 3 ମାସ ପାଇଁ YouTube Premium ଏବଂ 3 ମାସ ପାଇଁ Google AI Proର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ (Free Subscriptions) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

Features of Xiaomi 17T
Xiaomi 17Tର ଫିଚର୍ସ (Image Credit: Xiaomi)

Xiaomi 17Tର ଫିଚର୍ସ:

ବୈଷୟିକ ତଥା ହାର୍ଡୱେର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ Xiaomi 17Tକୁ ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ ସଫ୍ଟୱେର୍: ଡୁଆଲ୍-ନାନୋ ସିମ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏହି ଫୋନ୍ ସଦ୍ୟତମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଆଧାରିତ HyperOS 3 ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ 6.59-ଇଞ୍ଚର 1.5K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 120Hz ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3,500 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ।

Features of Xiaomi 17T
Xiaomi 17Tର ଫିଚର୍ସ (Image Credit: Xiaomi)

ପ୍ରୋସେସର୍ ଓ କୁଲିଂ: ଫୋନ୍‌ରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍‌ ଡ଼ାଇମେନସିଟି 8500 ଅଲଟ୍ରା ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ସହିତ 12GB LPDDR5X RAM ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନ୍ ଯେପରି ଗରମ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ 3D IceLoop କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଇଛି ।

Leica ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା: ଫୋନ୍ ପଛରେ f/1.6 ଆପେକ୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 50MPର Light Fusion 800 ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର, ଓପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ଏବଂ 115mm ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଥିବା 50MP Leica 5x ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 12MPର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି ।

ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 6,500mAhର ଏକ ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 67W HyperCharge ଫାଷ୍ଟ ୱାୟାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 22.5W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ IP68 ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ରେଟିଂ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ Gorilla Glass 7iର କବଚ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 5G, ୱାଇ-ଫାଇ 7, ବ୍ଲ୍ୟୁଟୁଥ୍‌ 6.0, ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ସି ଏବଂ ନାଭିକ୍‌ ଭଳି ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

  1. ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Itelର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
  2. ଲିକ୍ ହେଲା iOS 27ର ଫିଚର୍ସ, ବଦଳିଯିବ Siri ଏବଂ ମିଳିବ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ପାସ୍ ସେବା
  3. Xiaomi ଫୋନରେ ଆସିଲା AirDrop ସପୋର୍ଟ, ଏବେ ଆଇଫୋନରେ ଫାଇଲ ସେୟାରିଂ ହେବ ସହଜ
  4. Qualcomm Snapdragon C: 40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲ୍ୟାପଟପ୍‌କୁ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ୍ ଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ
Last Updated : June 4, 2026 at 3:18 PM IST

TAGGED:

XIAOMI 17T LEICA 5X PERISCOPE
XIAOMI 17T BATTERY 6500MAH
XIAOMI 17T ASSURED BUYBACK OFFER
ଓଡ଼ିଆ ମୋବାଇଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
XIAOMI 17T INDIA PRICE LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.