ଲଞ୍ଚ ହେଲା Xiaomi 17T: ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଦମଦାର 5x କ୍ୟାମେରା ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ

ଜୁନ୍ 4ରେ Xiaomi 17Tର ଭାରତୀୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି (Image Credit: Xiaomi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 29, 2026 at 7:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାଇନିଜ୍‌ ଟେକ୍‌ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାଓମି(Xiaomi) ନିଜର ଆଗାମୀ ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜ୍‌ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେଉଛି Xiaomi 17T ସିରିଜ୍ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁ୍‌ନ୍‌ 4ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ Xiaomi 17T Pro ଫୋନକୁ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଭାରତରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଫୋନର ଡିଜାଇନ୍, ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ କିମ୍ବା ଇଉରୋପିଆନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ରହିବ ।

Leicaର ପାୱାରଫୁଲ୍ 50MP ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍‌ଅପ୍ :

ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ୟାମେରା କମ୍ପାନୀ Leica ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଫୋନ୍ ପଛରେ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ 50MPର ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା, 50MPର ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍‌ 800 ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ଏବଂ 12MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ 23mm ରୁ 115mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହ Telemacro, Tele-Portrait, ଏବଂ Ultra Zoom ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:

ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଶାଓମି ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ ଏକ ପାୱାରହାଉସ୍ ଭଳି ନିର୍ମାଣ କରିଛି । Xiaomi 17T ରେ ଅତି ଆଧୁନିକ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 8500 ଅଲଟ୍ରା ପ୍ରୋସେସର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଓମିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Surge T1 Plus ଏବଂ T1S ଚିପ୍ସ ସହିତ ଘରୋଇ 3D Ice Loop କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହ ଆସିଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 6,500mAhର ଏକ ଦମ୍‌ଦାର ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 67W ହାଇପର ଫାଷ୍ଟ ୱାୟାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ତେବେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟରେ ଥିବା Astro Communication (ଅଫଲାଇନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ) ସୁବିଧା ଭାରତୀୟ ମଡେଲ୍‌ରେ ନମିଳିପାରେ ।

ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:

ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ 6.59-ଇଞ୍ଚର 1.5K ଆମୋଲେଡ଼୍‌ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, Dolby Vision ଏବଂ 3,500 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଖି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ TUV Rheinland ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଇଉରୋପିଆନ୍ ବଜାରରେ ଏହାର ବେସ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟ୍ (12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ)ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ EUR 749 ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 83,000 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ଟି ଭାରତରେ ବ୍ଲାକ୍‌, ବ୍ଲ୍ୟୁ, Opal White, ଏବଂ ଭାଓଲେଟ୍‌ ରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

