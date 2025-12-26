200MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିଲା Xiaomi 17 Ultra; 2026ରେ ଭାରତରେ ହେବ ଲଞ୍ଚ
ସାଓମି ନିଜର ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ Xiaomi 17 Ultraକୁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଫୋନ 2026ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 26, 2025 at 2:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Xiaomi ଚୀନରେ 17 Ultra ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହା Xiaomi 17 ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମଡେଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ 17, 17 Pro ଏବଂ 17 Pro Max ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସାମିଲ । Xiaomi 17 ଅଲଟ୍ରାରେ 120Hz AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍, 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM, 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 6800mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (OS) ଉପରେ ଆଧାରିତ HyperOS 3 ରହିଛି ।
Xiaomi 17 Ultra ଏକ Leica-ଟ୍ୟୁନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 50MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ । ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହି ରଖୁଛୁ କି, Xiaomi 17 Ultra ହେଉଛି Xiaomi Ultra 15ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ଏହାର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।
Xiaomi 17 Ultra: ଦାମ କେତେ ?
ଚୀନରେ, Xiaomi 17 Ultra 3ଟି RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ । 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ CNY 6999 (ପ୍ରାୟ 89,000 ଟଙ୍କା), 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ CNY 7499 (ପ୍ରାୟ 95,000 ଟଙ୍କା) ଏବଂ 16GB RAM + 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ CNY 8499 (ପ୍ରାୟ 1.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଅଛି । ଏହାକୁ କଳା, ଧଳା, କୋଲ୍ଡ ସ୍ମୋକି ପର୍ପଲ ଏବଂ ଷ୍ଟାରି ଗ୍ରୀନ୍ ରଙ୍ଗରେ ଚୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ । Xiaomi 17 Ultra ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଚୀନରେ Xiaomi ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Xiaomi 17 Ultra: ଭାରତରେ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ ?
Xiaomi Ultra 15 ପରି ନୂତନ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Xiaomi Ultra 17 ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ Xରେ ସେୟାର କରି ମୋବାଇଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ "ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍" ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ Leica ସହିତ ଏହାର ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି । ପୋଷ୍ଟଟି ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ Xiaomi ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନର ଏକ ସେଟ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯାହା Xiaomi 17 ସିରିଜର ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ।
A new era in optics begins.— Xiaomi (@Xiaomi) December 25, 2025
In collaboration with @leica_camera, our strategic co-engineering brings you a next-generation optical system that elevates mobile imaging to new heights.
Launching globally in 2026. pic.twitter.com/TEJqgbckeS
Xiaomi 17 ସିରିଜରେ କମ୍ପାନୀ 3ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି, ସେଥିରେ Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ଓ Xiaomi 17 Pro ସାମିଲ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ନୂଆବର୍ଷ 2026ରେ କମ୍ପାନୀ Xiaomi 17 Series କିମ୍ବା ପୃଥକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Xiaomi 17 Ultraକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ ।
Xiaomi 17 Ultra: ଏହି ଫୋନରେ କଣ ଖାସ୍ ?
ସାଓମି 17 ଅଲଟ୍ରାରେ 6.9-ଇଞ୍ଚ 1.5K LTPO AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହା 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 1060 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ 3 ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ 3nm ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଏକ Adreno 840 GPU ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । CPU 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି ।
ଏଥିରେ ଏକ Leica-tuned ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଯାହା 1-ଇଞ୍ଚ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ (OIS) ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ LOFIC Ominivision 1050L ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ବହନ କରେ । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 50MP Samsung JN5 ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 3.2xରୁ 4.3x ନିରନ୍ତର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସମର୍ଥନ ସହିତ 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଫୋନଟି 8K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ 50MP ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଫେସିଂ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । Xiaomi 17 Ultra 90W ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 50W ୱେୟାରଲେସ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 6800mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66 + IP68 + IP69 ରେଟିଂ ବହନ କରେ ଏବଂ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ HyperOS 3ରେ ଚାଳିତ ।
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
ସାଓମି ଆଗାମୀ Leica Edition Xiaomi 17 Ultra ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଯାହା ପଛରେ ଏକ DSLR-ଶୈଳୀର ଭୌତିକ ରୋଟାରୀ ଜୁମ୍ ରିଙ୍ଗ ରହିଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ Leica Edition ଡିଭାଇସରେ ଏକ "ମାଷ୍ଟର ଜୁମ୍ ରିଙ୍ଗ" ରହିବ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ଜୁମ୍ ସ୍ତରକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।