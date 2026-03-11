ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ସାଓମି 17 ସିରିଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଫିଚର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ

ସାଓମି 17 ଅଲଟ୍ରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଓମି 17 ବ୍ଲାକ୍, ଭେଞ୍ଚର ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଆଇସ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Xiaomi 17 Ultra on the left and Xiaomi 17 on the right.
ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଓମି 17 ଅଲଟ୍ରା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଓମି 17 । (Image Credit: Xiaomi)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 11, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
XIAOMI 17 ULTRA, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଓମି 17 ସିରିଜ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ସାଓମି 17 ଏବଂ ସାଓମି 17 ଅଲଟ୍ରା ସାମିଲ ଅଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବାର୍ସିଲୋନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୋବାଇଲ ୱାଲ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ 2026ରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ମାଟ୍ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସ୍ନାପ୍ ଡ୍ରାଗନ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ହାଇପର ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ତଥା Leica କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଭଳି ସୁବିଧାମାନ ଉପଲବ୍ଧ । ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।

ସାଓମି 17 ଅଲଟ୍ରା ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ :

ଏହି ସ୍ମାଟଫୋନ 3 ଏନଏମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ କ୍ୱାଲାକମ୍ ଅକ୍ଚାକୋର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ପ୍ରୋସେସରରେ ଉପଲବ୍ଧ । LPDDR5x ରାମ୍ ଏବଂ UPFS 4.1 ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିବ ଏହି ଫୋନ୍ । ସାଓମି 17 ଅଲଟ୍ରାରେ 90W ୱେୟାରଡ୍ ଏବଂ 50W ୱେୟାରଲେସ୍‌ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66 + IP68 + IP69 ରେଟିଂ ବହନ କରେ ଏବଂ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ HyperOS 3ରେ ଚାଲିଥାଏ ।

Xiaomi 17 Black
ସାଓମି 17 ବ୍ଲାକ୍ (Image Credit: Xiaomi)

ସାଓମି 17 ଡିସପ୍ଲେ, ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା :

ସାଓମି 17 ରେ 6.3-ଇଞ୍ଚ CrystalRes OLED ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 2656×1220 ପିକ୍ସେଲ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଫୋନ୍ ର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 3,500 nits ଏବଂ HDR10+ ଏବଂ Dolby Vision ଭଳି ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ସ୍ନାପ୍ ଡ୍ରାଗନ 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହାର ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପାୱାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।

The Xiaomi 17 Ultra features a Leica-tuned 50MP triple rear camera setup
ସାଓମି 17 ଅଲଟ୍ରାରେ ଏକ Leica-ଟ୍ୟୁନ୍ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । (Image Credit: Xiaomi)

ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ, ଫୋନଟି LPDDR5X ରାମ୍ ଏବଂ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏକ 3D IceLoop କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଫୋନଟି ଗରମ ନହୁଏ । ସଫ୍ଟୱେର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଫୋନଟି Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାଓମି HyperOS 3ରେ ଚାଲିଥାଏ ।

ସାଓମି 17 କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ରେ Leica ଟ୍ୟୁନିଂ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ 50MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା, ଏକ 50MP ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 50MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ସହିତ, ଫୋନରେ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏକ 50MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ପଛ କ୍ୟାମେରା 8K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ସାଓମି 17 ସିରିଜ୍: ମୂଲ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଅଫର :

ସାଓମି 17 ଅଲଟ୍ରା 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,39,999 ଟଙ୍କା । ଏହା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସାଓମି 17 ଦୁଇଟି ରାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 89,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 99,999 ଟଙ୍କା । ଏହା ବ୍ଲାକ୍, ଭେଞ୍ଚର ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଆଇସ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ( mi.com/in ), ଆମାଜନ ଏବଂ କିଛି ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲଞ୍ଚ ଅଫରରେ ସାଓମି SBI କ୍ରେଡିଟ୍ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଫଳରେ ସାଓମି 17 ଅଲଟ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ 1,29,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାଓମି 17ର 12GB + 512GB ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 89,999 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଚୀନ୍ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଓମି 17 ସହିତ 9,999 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଫ୍ରି ଫୋନ ଡ୍ୟାମେଜ ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ପ୍ଲାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଆର୍ଲି ବାର୍ଡ ଅଫର ସମୟରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ୧୯,୯୯୯ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାଓମି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କିଟ୍ ପ୍ରୋ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ ।

