X ଆରମ୍ଭ କଲା 'About This Account' ଫିଚର; କଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ

ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି 'ଏବାଉଟ୍‌ ଦି ଫିଚର' । କଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ...

X launches About the account Feature
X launches About the account Feature (Image Credit: X)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଭୁଲ ସୂଚନା, ନକଲି ଖବର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଏକ ସୀମିତ ଫିଚର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂତନ ଫିଚରଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ । କେବଳ ଯେକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟର ବାୟୋ (Bio)କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, Join Date ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପପ୍-ଅପ୍ ଦେଖିବେ:

'About This Account' ଫିଚରରେ କଣ ଦିଶିବ ?

  • Country ବା Region (ଯେଉଁଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି)
  • Verification Status
  • Username Change କେତେ ଥର ହୋଇଛି

ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ?

Xର ଉତ୍ପାଦ ମୁଖ୍ୟ ନିକିତା ବାୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଚର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରାମାଣିକତା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହିବାକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଦେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, X ଏକ ଗୋପନୀୟତା ଟଗଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ମହାଦେଶ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

କେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଫିଚର ?

ଏହି ଫିଚର ଦ୍ବାରା ଜଣେ ୟୁଜର ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି:

  • ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ।
  • Misleading କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ।
  • Foreign influence କ୍ୟାମ୍ପେନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ ।

ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ଦାବି କରୁଥିବା କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ

ଏକ୍ସରେ ଏପରି ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି "ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁସଲିମ୍ ଆର୍କାଇଭ୍" ("ରୁଷ୍ଟମ୍_0"), ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ୍ ଐତିହ୍ୟ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ଦାବି ଏବଂ ମତାମତ ପୋଷ୍ଟ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫିଚରଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା "ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ"କୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା; ପରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଲେବଲକୁ "ଭାରତ"ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ।

About This Account Feature
ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ଦାବି କରୁଥିବା କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ (ETV Bharat Via X)

ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ, "ଦଳିତ ଭଏସ୍", ନିଜକୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମାଜିକ-ନ୍ୟାୟ ସ୍ବର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମାନ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖାଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ "ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ"କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମୂଳକୁ "ଭାରତ"ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ।

ଏହି ଫିଚରକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି X ଦଳର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, Xର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

