ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି AI Impact Summit 2026 । ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 20ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ । ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ...

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 16, 2026 at 6:37 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: AI Impact Summit 2026 ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖରୁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଗତି ମଇଦାନର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଚାରି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ହିତାୟ, ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେରିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତାଲିକାରେ ଗୁଗୁଲର ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ଓପନ୍ ଏଆଇର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ, ଏଏନଏସଆର ସିଇଓ ଲଳିତ ଆହୁଜାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା(AI) ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାବେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି । ଅଟୋମେଶନ ଠାରୁ ଚାଟବଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଡ଼ିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁଥିରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା(AI)ର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା AI ଗବେଷଣା ଲ୍ୟାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଭାରତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିକାଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଥିବା 20ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ।

କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ?

  1. ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେରିଙ୍ଗ ଟୋବଗେ
  2. ବୋଲିଭିଆର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଡମାଣ୍ଡ ଲାରା ମୋଣ୍ଟାନୋ
  3. ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା
  4. କ୍ରୋଏସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରେଜ୍ ପ୍ଲେଙ୍କୋଭିକ୍
  5. ଇଷ୍ଟୋନିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲାର୍ କରିସ୍
  6. ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେଟେରୀ ଅର୍ପୋ
  7. ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍
  8. ଗ୍ରୀସ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ ମିତସୋଟାକିସ୍
  9. ଗୁଏନାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଭରତ ଜଗଡେଓ
  10. କାଜାଖସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲଜାସ୍ ବେକଟେନୋଭ୍
  11. ଲିଚେନଷ୍ଟାଇନର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରାଜକୁମାର ଆଲୋଇସ୍
  12. ମରିସସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ନବିନଚନ୍ଦ୍ର ରାମଗୋଲାମ ଜିସିଏସକେ, ଏଫଆରସିପି
  13. ସର୍ବିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଭୁସିକ୍
  14. ସ୍ଲୋଭାକିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଟର ପେଲେଗ୍ରିନି
  15. ସ୍ପେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ପେଡ୍ରୋ ସାନେଜ୍ ପେରେଜ୍-କାଷ୍ଟେଜନ୍
  16. ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାରା ଡିସନାୟାକା
  17. ସେଚେଲସର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେବାଷ୍ଟିଆନ୍ ପିଲ୍ଲାଏ
  18. ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଇ ପାରମେଲିନ୍
  19. ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ ସ୍କୁଫ୍
  20. ୟୁଏଇର ରାଜକୁମାର ଶେଖ ଖାଲେଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ

ଏହି ଚାରି ଦିନିଆ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ଟି ଦେଶର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରରେ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ

ଗୁଗୁଲ୍ ଓ ଆଲଫା୍ବେଟର ସିଇଓ - ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ

ଓପନ ଏଆଇର ସିଇଓ - ସାମ୍ ଆଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍

ନଭିଡ଼ିଆର ସିଇଓ - ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା - ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ

ଗୁଗୁଲ୍ ଡ଼ୀପମାଇଣ୍ଡର ସିଇଓ - ଡେମିସ୍ ହାସାବିସ୍

ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକର ସିଇଓ - ଡାରିଓ ଆମୋଡେ

ମିଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏଆଇର ସିଇଓ - ଆର୍ଥର୍ ମେନସଚ୍

ଆଡୋବର ସିଇଓ - ଶାନ୍ତନୁ ନାରାୟଣ

ଆକ୍ସେଞ୍ଚରର ସିଇଓ - ଜୁଲି ମିଠା

କ୍ୱାଲକମର ସିଇଓ - କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ଆମନ୍

ପାଲୋ ଆଲ୍ଟୋ ନେଟୱାର୍କର ସିଇଓ - ନିକେଶ ଆରୋରା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

