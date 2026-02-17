ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ AI ସହର
India AI Summit 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଘୋଷଣା କଲା ଏହି ଷ୍ଟାଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ । ଜାଣନ୍ତୁ
Published : February 17, 2026 at 6:15 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତମଣ୍ଡପମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି India AI Summit 2026 । ସାରା ବିଶ୍ୱର 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଆଜିର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘୋଷଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହର-ସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଏଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ତେବେ କିଏ କମ୍ଫାନୀ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି Bharat1 । ଏହି କମ୍ପାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ "ହ୍ୟୁମାନଟି ଫାଷ୍ଟ" AI ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଯଦିଓ ଏହି ଧାରଣାଟି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପରି ମନେହେଉଛି ତେବେ ଗବେଷକମାନେ AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସମଗ୍ର ସହର ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ସେମାନେ ସହର-ସ୍ତରରେ ଏକ ସିମୁଲେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟସ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଏଆଇକୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ।
Bharat1 ଏଆଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ Bharat1 ଏଆଇ ଏକ ସହର-ସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । Bharat1 କହିଥିଲା ଯେ ବଢ଼ୁଥିବା କାପାବୁଲ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମର ନିୟୋଜନ ସୁରକ୍ଷା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଲାର୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା ଏବଂ କୋଡିଂରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏଆଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଏବଂ ଭୌତିକ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ।
Bharat1 ପାଇଁ ରିଅଲ୍ ୱାଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲଜେନସ୍, ରିଅଲ୍ ୱାଲ୍ଡ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ମୁନସେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସରଜାପୁରାରେ 5,00,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଏଆଇ ଗବେଷଣା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଡେଲ୍ ତାଲିମ, ଫାଇନ୍-ଟ୍ୟୁନିଂ ଏବଂ ଇନଫରେନସ୍, ପ୍ଲଗ୍-ଏଣ୍ଡ-ପ୍ଲେ ଲ୍ୟାବ୍, ଏଆଇ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ସହିତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ରିଅଲ୍ ୱାଲ୍ଡର ସାର୍ବଜନୀନ ମୌଳିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସଂରଚିତ, ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଖୋଲା ସହର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ମଡେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ସ୍କେଲରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଭୌତିକ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ବୈଧତା ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।