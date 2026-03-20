ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଖୁଲସା ହେଲା BMW i3ର ଫିଚର୍ସ, ମିଳିବ 900kmର ରେଞ୍ଜ
ନିୟୁ ଜେନେରେଶନ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ i3ର ପାୱାର 469 hp ଏବଂ 645 Nmର ଟର୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 900 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WLTP ରେଞ୍ଜ ଦେବ ।
Published : March 20, 2026 at 7:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗଜରୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ(BMW) କମ୍ପାନୀ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ବହୁତ ଦିନରୁ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ i3କୁ ନେଇ ଥିବା ସସ୍ପେନ୍ସର ପରଦା ଉଠାଇଛି କମ୍ପାନୀ । ନିଜର 'Neue Klasse' ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି କାରଟି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସେଡାନ ମଡେଲ ଅଟେ । ଏହି କାରଟି କମ୍ପାନୀ EV ଲାଇନ୍ ଅପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର ଅଟେ । ପ୍ରକାଶଥାଉକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ନିୟୁ ଜେନେରେଶନ୍ BMW iX3 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
ଯଦିଓ ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ର ନାମ ସମାନ ଭଳି ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ i3 ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ସହ ନିୟୁ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ i3ର କୌଣସି ସମାନତା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିପରୀତ ଅଟେ । ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଥ୍ରି-ବକ୍ସ ସେଡାନ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍ ରୂପେ ବିକସିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆହୁରି ଏହାର ଅପଗ୍ରେଡ଼ 3-ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବ ।
ନିୟୁ BMW i3 ସେଡାନର ଏକ୍ସଟ୍ରିୟର୍:
କାର ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନିୟୁ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ i3 କମ୍ପାନୀର ପରିଚିତ ଡିଜାଇନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପତଳା ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ଏକ କାର୍ଭଡ ପରି ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ବମ୍ପରରେ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ।
ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ, ଏହି ସେଡାନ୍ରେ ଏକ କ୍ଲିନ୍ ସରଫେସ୍ ଏବଂ ଏକ ସୋଲ୍ଡର(Shoulder) ରେଖା ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ସିଗନେଚର ହଫମିଷ୍ଟର କିଙ୍କ୍ (Hofmeister kink) ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ଲାଟ୍ ବୁଟ୍ ଲିଡ୍ ସ୍ଲିକ୍ ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ।
ନିୟୁ BMW i3 ସେଡାନର ଇଣ୍ଟେରିୟର:
ଯଦିଓ କ୍ୟାବିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ପାରମ୍ପରିକ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ୍ୟାବିନ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡର ଉପର ଧାରରେ ଏକ ପତଳା ଡିସପ୍ଲେ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ, ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାସେଞ୍ଜର ଡିସପ୍ଲେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟଚସ୍କ୍ରିନକୁ ଏକ ପୃଥକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଅବସ୍ଥିତ । ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ବିଲଟି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ସ୍ପୋକ୍ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂରା କ୍ୟାବିନ୍ର ଥିମ୍ ମିନ୍ମଲ୍ ରଖାଯାଇଛି ।
ନିୟୁ BMW i3 ସେଡାନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ରେ଼ଞ୍ଜ
କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ i3 50 ଟି xDrive ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି କାରଟି 800-ଭୋଲ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆର୍କିଟେଚର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଯଦିଓ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା BMW iX3ରେ ବ୍ୟବହୃତ 108.7 kWh ୟୁନିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ନିୟୁ ଜେନେରେଶନ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ i3ର ପାୱାର 469 hp ଏବଂ 645 Nmର ଟର୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ ରହିଛି । ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 900 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WLTP ରେଞ୍ଜ ଦେବ ବୋଲି ଦାବି କରେ ।