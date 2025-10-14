ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ Windows 10 ସପୋର୍ଟ; ଏମିତି କରନ୍ତୁ Windows 11 ଅପଡେଟ୍
ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖଠୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ସମର୍ଥନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ କେମିତି କରିବେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11 ଅପଡେଟ୍ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 14, 2025 at 7:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 14)ଠୁ Windows 10ରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ଓଭର-ଦି-ଇଅର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ । ଏହାଦ୍ବାରା ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେରରେ ଡିଭାଇସ ଚଲାଉଥିବା ୟୁଜରଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ଆସିପାରେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ Windows 11କୁ ସ୍ବିଚ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଗତବର୍ଷ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ 10 ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ସ (ESU) ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଯେଉଁ ୟୁଜର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ବାରା ଏନରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ସ ମିଳିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ Windows 11କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11କୁ ସ୍ବିଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Windows 11କୁ କିପରି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବେ ?
ୟୁଜର ନିଜ ଡିଭାଇସକୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି । ୟୁଜର ଚାହିଁଲେ ମାନୁଆଲି ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ । ନିମ୍ନରେ ଷ୍ଟେପ-ବାଏ-ଷ୍ଟେପ ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତୁ:
- ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଡିଭାଇସରେ Start > Settings > Update & Security > Windows Updateକୁ ବାଛନ୍ତୁ ।
- ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପସନ ଭାବେ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ଉପରେ ବି ଟାପ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାପରେ Check for updates ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଜରୁରୀ ଅପଡେଟ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର Windows ଭର୍ସନ (ଯେପରିକି Windows 10) ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଫାର୍ମୱେର୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ । ତା'ପରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି Download & install ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏବେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମ୍ପଟ୍ Software Licence Terms ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଠାରେ Accept ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପରେ install ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏବେ Windows Update ପେଜ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ହେବା ସହିତ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11 ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
- Windows 11 ଡାଉନଲୋଡ୍ ପୁରା ହେବା ପରେ ୟୁଜର ନିଜ ଡିଭାଇସକୁ Restart କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଣୁ Restart Now ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, Windows 11 ଇନଷ୍ଟଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ ଅନେକ ଥର ରି-ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା PC ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବୁଟ୍-ଅପ୍ ହେବ ଜରୁରୀ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ହେବା ପରେ ୟୁଜର ଡିଭାଇସରେ ସାଇନ୍-ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଓ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11ର ନୂଆ ଫିଚର ସହିତ ନିଜ ଡିଭାଇସକୁ ପୂର୍ବ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।