ETV Bharat / technology

ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ Windows 10 ସପୋର୍ଟ; ଏମିତି କରନ୍ତୁ Windows 11 ଅପଡେଟ୍‌

ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖଠୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ 10 ସମର୍ଥନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ କେମିତି କରିବେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ 11 ଅପଡେଟ୍‌ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Windows 10 support ends Today
ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ Windows 10 ସପୋର୍ଟ (Image Credit: Microsoft/Windows blog)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 14)ଠୁ Windows 10ରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ଓଭର-ଦି-ଇଅର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ । ଏହାଦ୍ବାରା ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେରରେ ଡିଭାଇସ ଚଲାଉଥିବା ୟୁଜରଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍‌ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ଆସିପାରେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ Windows 11କୁ ସ୍ବିଚ୍‌ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଗତବର୍ଷ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ 10 ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍‌ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ସ (ESU) ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଯେଉଁ ୟୁଜର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ବାରା ଏନରୋଲ୍‌ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ସ ମିଳିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ Windows 11କୁ ଅପଡେଟ୍‌ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ 11କୁ ସ୍ବିଚ୍‌ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

Windows 11କୁ କିପରି ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ କରିବେ ?

ୟୁଜର ନିଜ ଡିଭାଇସକୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ 11କୁ ଅପଡେଟ୍‌ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି । ୟୁଜର ଚାହିଁଲେ ମାନୁଆଲି ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ କରିପାରିବେ । ନିମ୍ନରେ ଷ୍ଟେପ-ବାଏ-ଷ୍ଟେପ ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତୁ:

  • ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଡିଭାଇସରେ Start > Settings > Update & Security > Windows Updateକୁ ବାଛନ୍ତୁ ।
  • ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପସନ ଭାବେ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ ଅପଡେଟ୍‌ ସର୍ଟକଟ୍‌ ଉପରେ ବି ଟାପ୍‌ କରିପାରିବେ । ଏହାପରେ Check for updates ବଟନ୍‌ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ।
  • ଜରୁରୀ ଅପଡେଟ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର Windows ଭର୍ସନ (ଯେପରିକି Windows 10) ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଫାର୍ମୱେର୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ କରନ୍ତୁ । ତା'ପରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
  • ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି Download & install ବଟନ୍‌ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏବେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମ୍ପଟ୍‌ Software Licence Terms ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଠାରେ Accept ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଓ ପରେ install ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏବେ Windows Update ପେଜ୍‌ ରିଫ୍ରେସ୍‌ ହେବା ସହିତ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ 11 ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
  • Windows 11 ଡାଉନଲୋଡ୍‌ ପୁରା ହେବା ପରେ ୟୁଜର ନିଜ ଡିଭାଇସକୁ Restart କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଣୁ Restart Now ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ।

ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, Windows 11 ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ ଅନେକ ଥର ରି-ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍‌ କିମ୍ବା PC ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବୁଟ୍‌-ଅପ୍‌ ହେବ ଜରୁରୀ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ହେବା ପରେ ୟୁଜର ଡିଭାଇସରେ ସାଇନ୍‌-ଇନ୍‌ କରିପାରିବେ ଓ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ 11ର ନୂଆ ଫିଚର ସହିତ ନିଜ ଡିଭାଇସକୁ ପୂର୍ବ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଣିଲା 2 ନୂଆ ଇନ୍‌-ହାଉସ୍‌ AI ମଡେଲ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଖାସ୍‌

TAGGED:

WINDOWS 10 SUPPORT ENDS TODAY
HOW TO INSTALL WINDOWS 11 UPDATE
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ
ୱିଣ୍ଡୋଜ 11
HOW TO UPGRADE TO WINDOWS 11

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.