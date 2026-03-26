ETV Bharat / technology

ମାର୍ଟ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି OnePlus India କମ୍ପାନୀ ? ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ

ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀରୁ ରିଜାଇନ୍ ନେବା ପରେ ଭାରତରେ ୱାନ୍‌ପ୍ଲସ କମ୍ପାନୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ । ସଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ୱାନ୍‌ପ୍ଲସ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ରବିନ୍ ଲିୟୁ

Robin Liu, CEO, OnePlus India
ରବିନ୍ ଲିଉ, ସିଇଓ, ୱାନପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Image Credit: X/Robin Liu)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 26, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା OnePlus ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ରବିନ୍ ଲିୟୁ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ OnePlusର ଗ୍ରାହାକ ବାକି ଦେଶ ଗୁଡିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ଏହି ଗୁଜବର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ସତ କଣ ?

କଣ ଗୁଜବ ଉଠୁଛି ?

ୱାନ୍‌ପ୍ଲସ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ରବିନ୍ ଲିୟୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀରୁ ରିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ରିଜାଇନ୍‌କୁ ନେଇ ଗୁଜବ ଉଠୁଛି ଯେ ଲିୟୁଙ୍କ ରିଜାଇନ୍ ପରେ ଭାରତରେ ୱାନ୍‌ପ୍ଲସ କମ୍ପାନୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ନେତୃତ୍ୱ ଛାଡିବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାରରେ OnePlus କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ନୂତନ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛି ଯେ ଏହାର ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟ ବିନା ବାଧାରେ ଜାରି ରହିବ।

ଏହି ଗୁଜବକୁ ନିଜେ ଲିୟୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ସୂଚନା ଅଟେ । କମ୍ପାନୀ "ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି" ବୋଲି ଦାବି କରି, ଏହା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

OnePlus କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ହୋଇ ରହିଛି:

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ OnePlus ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ଭାବରେ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ରହିବ । ସମ୍ପ୍ରତି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ - ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ - ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟମ-ପରିସର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ସୂଚିତ କରେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ ଆଧାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖିଛି ।

ଲିୟୁଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅନୁମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପଦରୁ ବାହାରିଯିବା ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ପୁନର୍ଗଠନ ସମୟରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତଃ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ବିଶେଷକରି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ।

ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ:

ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଭାରତରେ ସେବା, ଉତ୍ପାଦ ସହାୟତା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ । ତଥାପି, OnePlusର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପୁନର୍ଗଠନ ରଣନୀତିରେ ଆହୁରି ବିକାଶ ଘଟୁଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।

TAGGED:

ONEPLUS INDIA
ONEPLUS INDIA COMPANY CLOSED
ONEPLUS ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ରବିନ୍ ଲିୟୁ
ONEPLUS SMARTPHONE
ONEPLUS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.