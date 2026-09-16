AI ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଅଟକିଲା Meta Muse! ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଓ ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତିଯେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ମଡେଲ 'Muse' ର ଲଞ୍ଚିଂକୁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ମାସ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ।
Published : September 16, 2026 at 8:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଟା କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ଏଆଇର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଜୁକରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ ' ମ୍ୟୁଜ' (Muse)କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା । ଜୁକରବର୍ଗ ନିଜ ଏକ୍ସ (X) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇ ମାର୍କେଟରେ ଅଯଥା ଶ୍ରୀଘତା ଦେଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱର ସହ କାମ କରିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର:
ଜୁକରବର୍ଗ ଏଆଇ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ୍ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା:
- ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ: ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚଲାଇବା ।
- ଟ୍ରଷ୍ଟ: ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇ ପ୍ରତି ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ତାହା ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବା ।
- ଆକାଉଣ୍ଟବିଲିଟି : ଏଆଇ ମଡେଲ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କାମ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବା ।
ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଏଆଇ ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା କାହାର କ୍ଷତି ହୁଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଇନଗତ ଓ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ମ୍ୟୁଜ୍ ମଡେଲକୁ ରୋକିବାର ଅସଲ କାରଣ:
Last month I wrote about how we can build a positive and safe future for everyone: https://t.co/1KtONlqBs5— Mark Zuckerberg (@finkd) September 15, 2026
Every lab has the responsibility and incentive to move at the pace required to train its models safely, and the ability to take its own actions to ensure that happens.
The…
ମେଟା କମ୍ପାନୀ ନିଜର ମ୍ୟୁଜ ମଡେଲକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଫ୍ଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଭ୍ୟୁ କରାଇଥିଲା । ଜୁକରବର୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଆଇ ଲ୍ୟାବ୍ ନିଜର ମଡେଲକୁ ସେଫ୍ ୱେରେ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର । ଏହି କାମ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଏକାକୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ 'ମେଟା ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍' ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମଡେଲର ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି । ଜୁକରବର୍ଗ ଅନ୍ୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆନ୍ଥ୍ରେପିକ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଜୋ ବେଣ୍ଟନ ଚାକିରି ଛାଡିବା ସମୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ବାହର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଇଲେ ଗ୍ରାହାକ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଭରସା ବଢିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏଲାଇନ୍ ମେଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ମାର୍କେଟରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ।
NVIDIA ସିଇଓ ଜେନସନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ:
A little walk. A lot to talk about.— NVIDIA (@nvidia) September 15, 2026
Always fun dreaming big with @Benioff and our friends at @Salesforce. https://t.co/SIVsTg3zw5
ଅନ୍ୟପଟେ, ସେଲ୍ସଫୋର୍ସର ଡ୍ରିମଫୋର୍ସ କନଫରେନ୍ସରେ ଏନଭିଡିଆର ସିଇଓ ଜେନସନ ହୁଆଙ୍ଗ ଏଆଇ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମତରେ, ଏଆଇ ସେଫ୍ଟି କୌଣସି ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସହଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଯେହେତୁ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ତେଣୁ ମଣିଷ ହିଁ ତାହାକୁ ଆରାମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ ଏଆଇ ପ୍ରୋଗେସକୁ ଧୀମା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ କେବଳ ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବାକି କାମ ମାର୍କେଟ୍ ନିଜେ କମ୍ପାନୀକୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବନାଇ ସ୍ଥିର କରିଦେବ । ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଏହି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।