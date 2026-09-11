ଭାରତରେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲଡେବଲ୍ iPhone Duo? ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ଼ କାରଣ
ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଫୋଲଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ iPhone Duo ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆସିଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ।
Published : September 11, 2026 at 9:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9, 2026 ରାତିରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ 'iPhone Duo'କୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କାରଣ ୟୁଏସ୍ ମାର୍କେଟ ତୁଳନାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି । ୟୁଏସରେ iPhone Duoର ବେସ୍ 256GB ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1,999 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 1.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି ସେମ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 2,99,900 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟର୍ସଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହାର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ 2TB ଟପ୍ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 4,49,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି । ୟୁଏସରେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଲଗା ଯୋଡ଼ାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ତୁଳନାରେ ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ ।
ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟିର ଗଣିତ:
ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକଚର । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, iPhone Duoକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସେମ୍ବଲ୍ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ବିଲ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (CBU) ଭାବେ ବିଦେଶରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ 28 ପ୍ରତିଶତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗୁ ହେଉଛି ।
iPhone Duo starts at Rs. 3,00,000 in India!— Ishan Sharma (@Ishansharma7390) September 10, 2026
You can literally book a return flight to the USA, buy the iPhone Duo in Oregon/Delaware, come back to India AND still save Rs. 30,000.
Will you do it? pic.twitter.com/JFhGCkByWR
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, 18 ପ୍ରତିଶତ GST ମଧ୍ୟ ଏହି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ମିଶିବା ପରେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସୁଛି ତାହା ଉପରେ ଲଗାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ GSTର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି । ମାର୍କେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହି 18 ପ୍ରତିଶତ GST ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାର ପ୍ରି-ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରାୟ 1,98,557 ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ 2,087 ଡଲାର) ରହିବ, ଯାହା ୟୁଏସ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 80 ଡଲାର ରୁ 200 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 7,500 ରୁ 19,000 ଟଙ୍କା) ଅଧିକ ଅଟେ ।
ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାହିଁକି ହେଉନି?
ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ଯଦି ବାକି ଆଇଫୋନ୍ ଭଳି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି କରାଯାନ୍ତା, ତେବେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଫୋଲଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯେପରିକି 7.6 ଇଞ୍ଚର Super Retina XDR ଫୋଲଡେବଲ୍ OLED ପ୍ୟାନେଲ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ହିଞ୍ଜ ମେକାନିଜମ୍, ହାଇ-ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ 2nm ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତିଆରି ଲେଟେଷ୍ଟ A20 Pro ଚିପସେଟ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ମହଙ୍ଗା ପାର୍ଟସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ।
ଏହି ସବୁ ପ୍ରିସିଜନ୍ ପାର୍ଟସର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଲ୍ର ପାର୍ଟନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ । ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସର ବୋଝ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହିଁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଭାରତରେ ଆପଲ୍ ର ଅସଲି ମାର୍କେଟ୍:
ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଭରେଜ୍ ବା ସାଧାରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରେନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟ (Per Capita Income) ପ୍ରାୟ 2.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ($2,813) ଅଟେ, ଯାହା iPhone Duoର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ । ଆପଲ୍ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ସେହି ହାଇ-ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଅମୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମେରିକା ବା ୟୁରୋପର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମାନ । ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଭଳି ପ୍ରାୟ 5 ପ୍ରତିଶତ ଆବାଦୀ (ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଲୋକ) ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ଏହାସହ ଆଜିକାଲି ଇଜି EMI ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି । ଆପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଇମେଜ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାଇସିଂ ପୋଜିସନିଂ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ବଦଳି ପାରେ?
It’s THIN.— Greg Joswiak (@gregjoz) September 9, 2026
It’s VERSATILE
It’s DURABLE.
It fits in your pocket.
And it FOLDS.
Meet iPhone Duo. pic.twitter.com/lVpBmC36hx
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ iPhone Duoର ଏହା ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଟେ । ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫୋଲଡେବଲ୍ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ଆସିବ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର ଲୋକାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ମଜବୁତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଯିବ । ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟର୍ସଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଇଣ୍ଡିଆରେ iPhone Duoର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଅକ୍ଟୋବର 16 ରୁ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ସେଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।