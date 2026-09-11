ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲଡେବଲ୍ iPhone Duo? ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ଼ କାରଣ

ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଫୋଲଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ iPhone Duo ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍‌ରେ ଆସିଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ।

Etv BharatApple's new foldable phone, the iPhone Duo, has arrived in the Indian market at a price approximately ₹1 lakh higher than in the US.
ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଫୋଲଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ iPhone Duo ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍‌ରେ ଆସିଛି । (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9, 2026 ରାତିରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ 'iPhone Duo'କୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍‌କୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କାରଣ ୟୁଏସ୍ ମାର୍କେଟ ତୁଳନାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି । ୟୁଏସରେ iPhone Duoର ବେସ୍ 256GB ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1,999 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 1.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି ସେମ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 2,99,900 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟର୍ସଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହାର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ 2TB ଟପ୍ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 4,49,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି । ୟୁଏସରେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଲଗା ଯୋଡ଼ାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ତୁଳନାରେ ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ ।

ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟିର ଗଣିତ:

iPhone Duo
iPhone Duo (Image Credit: Apple)

ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକଚର । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, iPhone Duoକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସେମ୍ବଲ୍ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍‌ଲି ବିଲ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (CBU) ଭାବେ ବିଦେଶରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ 28 ପ୍ରତିଶତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗୁ ହେଉଛି ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, 18 ପ୍ରତିଶତ GST ମଧ୍ୟ ଏହି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ମିଶିବା ପରେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସୁଛି ତାହା ଉପରେ ଲଗାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ GSTର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି । ମାର୍କେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହି 18 ପ୍ରତିଶତ GST ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାର ପ୍ରି-ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରାୟ 1,98,557 ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ 2,087 ଡଲାର) ରହିବ, ଯାହା ୟୁଏସ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 80 ଡଲାର ରୁ 200 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 7,500 ରୁ 19,000 ଟଙ୍କା) ଅଧିକ ଅଟେ ।

ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାହିଁକି ହେଉନି?

ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ଯଦି ବାକି ଆଇଫୋନ୍ ଭଳି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି କରାଯାନ୍ତା, ତେବେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଫୋଲଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯେପରିକି 7.6 ଇଞ୍ଚର Super Retina XDR ଫୋଲଡେବଲ୍ OLED ପ୍ୟାନେଲ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ହିଞ୍ଜ ମେକାନିଜମ୍, ହାଇ-ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ 2nm ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ତିଆରି ଲେଟେଷ୍ଟ A20 Pro ଚିପସେଟ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ମହଙ୍ଗା ପାର୍ଟସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ।

iPhone Duo
iPhone Duo (Image Credit: Apple)

ଏହି ସବୁ ପ୍ରିସିଜନ୍ ପାର୍ଟସର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଲ୍‌ର ପାର୍ଟନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ । ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସର ବୋଝ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହିଁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଭାରତରେ ଆପଲ୍ ର ଅସଲି ମାର୍କେଟ୍:

iPhone Duo
iPhone Duo (Image Credit: Apple)

ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଭରେଜ୍ ବା ସାଧାରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରେନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟ (Per Capita Income) ପ୍ରାୟ 2.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ($2,813) ଅଟେ, ଯାହା iPhone Duoର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ । ଆପଲ୍ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ସେହି ହାଇ-ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଅମୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମେରିକା ବା ୟୁରୋପର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମାନ । ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଭଳି ପ୍ରାୟ 5 ପ୍ରତିଶତ ଆବାଦୀ (ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଲୋକ) ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ଏହାସହ ଆଜିକାଲି ଇଜି EMI ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି । ଆପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଇମେଜ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାଇସିଂ ପୋଜିସନିଂ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ବଦଳି ପାରେ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ iPhone Duoର ଏହା ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଟେ । ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫୋଲଡେବଲ୍ ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ଆସିବ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର ଲୋକାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ମଜବୁତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଯିବ । ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟର୍ସଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଇଣ୍ଡିଆରେ iPhone Duoର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଅକ୍ଟୋବର 16 ରୁ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ସେଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଏହି 5ଟି ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି iPhone 18 Pro! ସିଧା ବଞ୍ଚିବ 56,000 ଟଙ୍କା

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣିଲା ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେସି ଫିଚର! ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ କରିବା ସହଜ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍‌

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଗଲ୍ Gemini ଆପ୍‌! କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଏହି ସୁପର AI

TAGGED:

IPHONE DUO PRICE INDIA
APPLE IMPORTED TAX INDIA
LUXURY SMARTPHONE SEGMENT INDIA
ଆଇଫୋନ୍ ଡ୍ୟୁଓ ପ୍ରାଇସ୍
IPHONE INDIA PRICE WHY EXPENSIVE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.