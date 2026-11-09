କିଏ ଏହି ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍? ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ Nvidia ସିଇଓ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ AI ରେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ!
ଏନଭିଡିଆ ସିଇଓ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମହିଳା ଗୁପ୍ତଚର ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସହ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ।
Published : November 9, 2026 at 9:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏନଭିଡିଆ (Nvidia)ର ସିଇଓ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜେନସେନ୍ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୀନର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହିଳା ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଚୀନର ଜଣେ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ପାଇ ବା ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ।
କିଏ ଏହି ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍?
ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ହୁଆଙ୍ଗ୍ ଲେ ଏବଂ ସେ ଚୀନର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନର ଚ୍ୟାନେଲ୍ Hunan TV ଏବଂ CCTVରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ HSBC ତଥା CITIC Securitiesରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଚଲାଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ (Megaspeed)ରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ମେଗାସ୍ପିଡ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏଆଇ ସର୍ଭର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏନଭିଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁପର ଏଆଇ ଚିପ୍ସ କିଣିଥାଏ ।
Hey @grok who is she, how did she get close to NVIDIA CEO Jensen Huang, and what could be the estimated financial damage to NVIDIA? https://t.co/lWX324LwHg— Pradhan (@memer_manis) November 9, 2026
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 4.8 ଅରବ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏନଭିଡିଆ ଚିପ୍ସ କ୍ରୟ କରିଛି । ଜେନସେନ୍ ଏବଂ ଆଲିସ୍ଙ୍କ ସରନେମ୍ ଏକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ 2024ରେ ତାଇପେଇର ଏକ ବାର୍ ଭିତରେ ଏବଂ ପରେ ମେ 2025ରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ:
New York Timesର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନଜର ରଖିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଚୀନର ଗୋପନୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 'Ministry of State Security' ଆଲିସ୍ଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିଜ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏନଭିଡିଆ ସିଇଓଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ କମ୍ପାନୀର ଆଧୁନିକ ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଚୀନକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିପ୍ସ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସିଇଓଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ।
Resulta que Jensen Huang, CEO de NVIDIA, tenía un amorío con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, sospechosa de trabajar para la inteligencia china. Y según le robó más que el corazón, porque podría haberle sacado información estratégica. 🍿 https://t.co/qIaevVpGs7— Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) November 9, 2026
ଏହି ବିବାଦ ପରେ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ପତ୍ର ଲେଖି ନିଜର ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନଭିଡିଆ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ବୈଷୟିକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଆଇ ରେସ୍ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ:
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଓ ପ୍ରାଇଭେସି ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଆମେଜିଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
Nvidia CEO Jensen Huang addresses staff in a company-wide memo following reports regarding his relationship with a suspected Chinese operative. #JensenHuang #nvidiaceo #AliceHaung https://t.co/DK2aCxX1cE— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 9, 2026
ଏନଭିଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଟେ, ଯାର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଚିପ୍ସ ସାରା ପୃଥିବୀର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାମଲା କେବଳ ସିଇଓଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଆଇ ସୁପର-ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଚୀନ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।