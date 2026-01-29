WhatsAppର ନୂଆ ଫିଚର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଇବର ଆଟାକରୁ କରିବ ରକ୍ଷା
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ Strict Account Settings ଫିଚରକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ WhatsApp ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଲଂଘୁଥିବା ନେଇ ଆମେରିକାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : January 29, 2026 at 1:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା ଅଧିକୃତ WhatsApp ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ lockdown-style ଫିଚର । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହିତ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଚରକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହେବ । ଏହି ସେଟିଂକୁ ON କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ Contact ଲିଷ୍ଟ ବାହାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମେସେଜ କିମ୍ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା:
WhatsApp ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଫିଚରକୁ ON କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଚ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ନିଜର restrictive ସେଟିଂକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିଦେବ । ଫଳରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ମେସେଜ, ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଫାଇଲ ଆଦି ଆସିବ ନାହିଁ । Strict Account Settings ଫିଚର ଦ୍ବାରା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏପରି On କରନ୍ତୁ Strict Account Settings :
ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ରମରେ ଅପସନ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
- Settings > Privacy > Advanced > Strict Account Settings.
ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍:
ଏହା ସହିତ WhatsApp ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରୁଛି । ଯାହାର ନାମ ରଷ୍ଟ (Rust) ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ, ମେସେଜ ଓ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇବର ଆଟାକରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଏହାକୁ ଅନ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଓ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ।
Meta ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ:
ଏଠାରେ କହିରଖିବୁ Meta ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମେସେଜ ଓ ଚାଟିଂ ପଢିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି । ଆମେରିକାର ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଅବସ୍ଥିକ ଏକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ Metaର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରାଇଭେସି ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସର୍ଭିସକୁ ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । Metaର ବକ୍ତା ଆଣ୍ଡି ଷ୍ଟୋନ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, WhatsApp ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମାଧ୍ୟମରେ end-to-end encryption ଫିଚରକୁ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି । ଏହି ସହିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଯଥା ଓ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।