ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରୁ ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ଚାଲିବନି ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ: ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଏଥିରେ ନାହିଁ ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ?

WhatsApp will no longer work on older Android phones from 2026 September 8
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରୁ ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ଚାଲିବନି ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍: ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ?
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 27, 2026 at 10:07 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି । ଆସନ୍ତା 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ । ମେଟା-ମାଲିକାନାଧୀନ ଏହି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସପୋର୍ଟ ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ 6.0 (Marshmallow) ରୁ ପୁରୁଣା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲୁଥିବା ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ।

ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜର ସଫ୍ଟୱେର୍‌କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଣା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଆପ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା "ଡେଡ୍ ୱେଟ୍" କୁ ହଟାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାର୍ଡୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପୁରୁଣା ଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 5.0 ଏବଂ ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭର୍ସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 5.0 (Lollipop) ଏବଂ 5.1 ରେ ଚାଲୁଥିବା ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ପରେ ଏହି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କୌଣସି ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକାଂଶ ଫୋନ୍ ନୂଆ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲୁଛି । ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ନିୟମ ପୂର୍ବଭଳି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଅତିକମରେ iOS 15.1 ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ iPhone 5s, 6 ଏବଂ 6 Plus ଭଳି ପୁରୁଣା ମଡେଲରେ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ । ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମଡେଲ୍ କିମ୍ବା ଅପଡେଟେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦରକାର ।

ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମେସେଜ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଏକ ନୂତନ ଡିଭାଇସକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

