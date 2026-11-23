iPhone ବିଟାରେ ଆସିଲା WhatsApp View-Once ଟେକ୍ସଟ୍ ଫିଚର୍; ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବି ହେବ ବ୍ଲକ୍
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପରେ ଏବେ iPhone ବିଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ WhatsAppର ନୂଆ View-Once ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ ଫିଚର୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେସେଜ୍ ଥରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ ।
Published : November 23, 2026 at 3:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ WhatsApp ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏଥିରେ ଭ୍ୟୁ ୱାନ୍ସ (View-Once Text Messages) ନାମକ ଏକ ଫିଚର୍ ରହିଛି । ଏହା ଜରିଆରେ ଆପଣ କୌଣସି ମେସେଜକୁ କେବଳ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ପଠାଇପାରିବେ । ରିସିଭର୍ ସେହି ମେସେଜକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ । ଏବେ WhatsApp ଏହି ସମାନ ଫିଚରକୁ ନିଜର ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ।
WABetaInfoର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, view-once text messages ଫିଚର୍ ଏବେ ଆଇଫୋନର କିଛି ବଛା ବଛା ବିଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଆପଣ ଏପରି ମେସେଜ୍ ପଠାଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ରିସିଭର୍ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଖୋଲି ପଢ଼ିପାରିବେ । ଏଥିରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ, ଫରୱାର୍ଡ ଏବଂ କପି ସବୁକିଛି ବ୍ଲକ୍ ରହିଥାଏ । ଏହି ଫିଚର୍ WhatsApp ବିଟା ଫର୍ iOS 26.45.10.73ରେ ଆସିଛି, ଯାହା Appleର TestFlightରୁ ମିଳୁଛି ।
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଥିଲା । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଭର୍ସନ୍ 2.26.45.6 ଜରିଆରେ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଏହି ଫିଚର୍ ଆସିଥିଲା । ଆଇଫୋନରେ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ ଏବେ କେବଳ କିଛି ବିଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ WhatsApp ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁ କରାଯିବ । ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WhatsApp କିମ୍ବା Meta ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଷ୍ଟେବଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
WhatsApp introduces view-once text messages on iOS! WhatsApp is rolling out the view-once feature for text messages, so users can send a message that the recipient can only read once. https://t.co/6EQR4EXswM https://t.co/4ROixBze2s— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 23, 2026
View-once ଏବଂ Disappearing messages ମଧ୍ୟରେ ଫରକ:
ଅନେକ WhatsApp ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗେ ଯେ ଭ୍ୟୁ-ୱାନ୍ସ ଏବଂ ଡିସଆପିୟରିଂ ମେସେଜ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫିଚର୍ । ତେବେ ଏପରି ନୁହେଁ, କାରଣ ଉଭୟ ଫିଚର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରନ୍ତି । Disappearing messages ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମର୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପେ ଆପେ ମସେଜ୍ ଗୁଡିକ ଡିଲେଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହା କେହି ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ View-once ମେସେଜ୍ କେବଳ ଥରେ ଖୋଲିବା ପରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ । ଏହାକୁ WhatsApp ଭିତରୁ ସେଭ୍, କପି କିମ୍ବା ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୋଡ୍, ଠିକଣା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀ କଥା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ।
ତଥାପି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିନଥାଏ । ରିସିଭର୍ ନିଜ ଫୋନରୁ WhatsApp ଭ୍ୟୁ-ୱାନ୍ସ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫୋନରୁ ସେହି ମେସେଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରିସିଭର୍ ସେହି ମେସେଜର ଡିଟେଲ୍ସକୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ । ଏହି କାରଣରୁ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ କେବଳ ଅଜାଣତରେ ସେଭ୍ କିମ୍ବା ଫରୱାର୍ଡ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଉଥିବା ଏକ ଟୁଲ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ ।
iPhoneରେ view-once ମେସେଜ୍ କିପରି ପଠାଇବେ ଏବଂ ଖୋଲିବେ:
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଇଫୋନରେ WhatsApp ଖୋଲି ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାପରେ ପଠାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଡ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ଏକ ମେନ୍ୟୁ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ Schedule message ଏବଂ View onceର ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ । View once ବାଛିବା ମାତ୍ରେ ମେସେଜ୍ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିରେ ମେସେଜ୍ ଫେରାଇ ନେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ । ଏହି ଫିଚର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଇଭ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଚାଟ୍ ବାର୍ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ରିସିଭର୍ ମେସେଜ୍ ବବଲ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ଏକ ଅଲଗା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲିଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ । ରିସିଭର୍ କେବଳ ଥରେ ସେହି ମେସେଜକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ମାତ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଚାଟରୁ ହଟିଯାଏ ଓ ତାର ସ୍ଥାନରେ openedର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ-ଭିଡିଓ ଭ୍ୟୁ-ୱାନ୍ସ ଦେଖିବା ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ମେସେଜ୍ ଖୋଲାଯାଇ ସାରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ WhatsApp ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ iOS ବିଟାରେ encrypted cloud backups ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏବେ iOS WhatsAppର ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫିଚର୍ ବିଟା ଭର୍ସନରେ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ App Storeର ଷ୍ଟେବଲ୍ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।