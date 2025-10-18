WhatsApp ଆଣିବ ମେସେଜ୍ ଲିମିଟ୍; ସ୍ପାମ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ୍
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏଣିକି ଏପରି ୟୁଜର୍ସ ଓ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବ, ଯିଏକି ରିପ୍ଲାଏ ମିଳୁନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 18, 2025 at 5:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟାର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ WhatsAppରେ ଏବେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅସୀମ ସଂଖ୍ୟକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସ୍ପାମ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି । ଏଥିରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିବା ମେସେଜ୍ ଉପରେ ମାସିକ ସୀମା ଲଗାଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ । ଏହା ଉପରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି କୌଣସି ୟୁଜର ବା ବିଜନେସ୍ କୌଣସି ଅଜଣା ନମ୍ବରରେ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ ପଠାଉଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ଏହି ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲିମିଟ୍ ରଖାଯିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବା ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଉକ୍ତ ନମ୍ବରରୁ ଆଉ ମେସେଜ ଆସିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଭାବରେ ମେସେଜ ଉପରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ।
WhatsAppର ମେସେଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଫିଚର
ଟ୍ରେକକ୍ରଞ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ ଏପରି ୟୁଜର ବା ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅଜଣା ନମ୍ବରକୁ ପଠାଉଥିବା ମେସେଜ ଉପରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମେସେଜ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ମେସେଜ ସୀମା ପ୍ରତି ମାସରେ ପୁଣିଥରେ ନୂଆ ଭାବେ ତିଆରି ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବା ମେସେଜରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ଲିମିଟ୍ରେ ଗଣିବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ।
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ ଏହି ଫିଚରକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେସେଜ ସୀମା ରଖାଯିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେସେଜ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପପ୍-ଅପ୍ ହୋଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେତୋଟି ମେସେଜ ପଠାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି ।
ସାଧାରଣ ୟୁଜରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ ?
ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କହିବା ଅନୁସାରେ, ସାଧାରଣ ୟୁଜର ହୁଏତ ଏହି ମେସେଜ ଲିମିଟ୍ ଫିଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ପାମ୍ ରୋକିବା ଲାଗି ଅଣାଯାଇଛି । କାରଣ ଅଧିକ ୟୁଜର ଏପରି ଅତ୍ୟଧିକ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ସ୍ପାମ୍ କାଟେଗୋରିରେ ଆସିବେ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରୁ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁଛି ତେବେ ତାହା ମେସେଜ୍ ଲିମିଟ୍ରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏପରି ଅନେକ ସେଫ୍ଟି ଟୁଲ୍ସ ଓ ପ୍ରାଇଭେସି ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି ଯାହାଦ୍ବାରା ସ୍ପାମ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଅପସନ, ମାର୍କେଟିଂ ମେସେଜ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ Exit ହେବା ଲାଗି ସହଜ ଉପାୟ ଏବଂ ବଲ୍କ ମେସେଜିଂ ଲିମିଟ୍ ଆଦି ସାମିଲ ।