WhatsApp ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର; ସମାନ ୟୁଜରନେମ୍ରେ ଖୋଲିବ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟା ଓ FB
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ୟୁଜରନେମ୍ ରହିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 12, 2025 at 7:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିକଟତର ହେଉଛି। ମେଟା-ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍, ଅନ୍ୟ ମେଟା ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜରନେମ୍କୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମେଟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହା ଏହାର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଅଧିକ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁଗମ ୟୁଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଏହି ଫିଚରଟି ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ବିଟାର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସଂସ୍କରଣ 2.25.34.3 ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଫିଚର ଟ୍ରାକର WABetaInfo ଦ୍ବାରା ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ଅପଡେଟ୍ ଭାବରେ ଲେବଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ମେଟାର ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.34.3: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 11, 2025
WhatsApp is working on a feature that lets users reserve the same usernames they use on Facebook and Instagram, and it will be available in a future update!https://t.co/uZp14yZEbs pic.twitter.com/VpcgrDcYgT
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ସମାନ ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର
ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଟଅପ୍ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ସେଟିଂସ୍ରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଧୀନରେ ଏକ ନୂତନ "ୟୁଜରନେମ୍" ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ । ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ୟୁଜରନେମ୍ ବାଛିପାରିବେ ଏବଂ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ୟୁଜରନେମ୍ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ । ଆପଣ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଏକ ୟୁଜରନେମ୍ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ।
ଏହା ମେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ ସରଳ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ । ଆପଣଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ବାଛିଥିବା ୟୁଜରନେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବ । ଫିଚର ଟ୍ରାକରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ୟୁଜରମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କଷ୍ଟମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଜରନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
WABetaInfo ଅନୁସାରେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମାନ ୟୁଜରନେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଯଦିଓ ଏହା Google Play ବିଟା ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି । WhatsApp ମଧ୍ୟ Metaର 2026 ଅନୁପାଳନ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜରନେମ୍ ରୋଲଆଉଟ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକୀକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ କେଉଁଠି ଦିଶିବ ନୂଆ ଫିଚର ?
WABetaInfo ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ:
- ୟୁଜରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜରନେମ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ ।
- ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଜରନେମ୍ ରିଜର୍ଭ ଓ ଭେରିଫାଏ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ ।
- ମେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଜରନେମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- ଏବେ ଏହା ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଦିଶିବ ।
