ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ: ଆସୁଛି WhatsApp ର ନୂଆ Number Privacy ଫିଚର, ମିଳିବ 4ଟି ଦମଦାର୍ ବିକଳ୍ପ!
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜରନେମ୍ ସେଟିଂ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଭେସି ଫିଚର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
Published : November 7, 2026 at 9:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଏବେ ୟୁଜରନେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୟୁଜରନେମ୍ ସେଟ୍ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆପେ ଆପେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ।
ନମ୍ବର ହାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିବ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିକଳ୍ପ:
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ WABetaInfoର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ନିଜର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ସଂସ୍କରଣ 2.26.45.1ରେ ଏହି ନୂଆ ସେଟିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଏହି ଅପ୍ସନଟି ଆପ୍ର ପ୍ରାଇଭେସି ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ (Privacy Settings) ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି । ଏହି ନୂଆ ଫିଚରରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ 4ଟି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ:
- Everyone: ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଫା ଦେଖିପାରିବେ ।
- My Contacts: କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସେଭ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ନମ୍ବର ଦେଖାଯିବ ।
- My Contacts Except: କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
- Nobody: ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୟୁଜରନେମ୍ ସେଟ୍ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ 'ନୋବଡି' (Nobody) ସେଟିଂ ଲାଗୁ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଟିଭି କିମ୍ବା ଚାଟ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବେ । ଭୁଲବଶତଃ ନମ୍ବର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ସେଟିଂ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ଆପ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଆଲର୍ଟ (Warning) ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବ ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଓ ବୈଷୟିକ ନିୟମ:
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ୟୁଜରନେମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ରାସ୍ତା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ଭାରତ ସରକାର ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ର ଏହି ଫିଚର ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 1 ଜୁଲାଇ 2026ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY) ମେଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫିଚରକୁ ଭାରତରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ନକରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ।
WhatsApp is testing new phone number privacy for usernames! WhatsApp is working on new privacy settings to let users choose who can see their phone number when they have a username on Android. https://t.co/UtKiDPN1xr https://t.co/2Dloalq6q3— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 7, 2026
ସରକାରଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବଦଳରେ କେବଳ ୟୁଜରନେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ ଫିସିଂ, ଫ୍ରଡ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଭଳି ସାଇବର ଅପରାଧ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ (DoT) ମେସେଜିଂ ଆପ୍ସ ପାଇଁ ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନିୟମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି, ଯାହାକୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ । ଦେଶରେ ଡିପିଡିପି (DPDP) ଆକ୍ଟର ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଇନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଆଣୁଥିବା ନୂଆ ସେଟିଂକୁ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଖରା ଉତରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।