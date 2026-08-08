ETV Bharat / technology

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ମାଗିବ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆସୁଛି ମେଟାର ନୂଆ ନିୟମ

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

Representative image
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛବି (Image Credit: AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ମେଟା ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ ସହାୟତାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବା DOB ଯୋଡ଼ିପାରିବେ । ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ଏହା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ ବକ୍ସ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ "ଭାରତରେ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ" ।

DPDP Act ଏବଂ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ:

ଏହି ବିଷୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରବକ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ 'ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ' (DPDP Act) ର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି । ଏହି ନୂଆ କାନୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର 600 ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର୍ ଏକ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ବୟସ କନଫର୍ମ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ । ଏହି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରହିବ ଓ ଅନ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ସରକାରଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଓ ୟୁଜର୍ନେମ୍ ବିଳମ୍ବ:

ଏହି ନୂଆ ବୈଷୟିକ ଫିଚର୍ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମେଟା କମ୍ପାନୀର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଟେନସନ ଚାଲିଛି । ନିକଟରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପେପର୍ ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଭୁଲ୍ ବଶତଃ ସାମୟିକ ଭାବେ ହଟାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମେଟା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂବେଦନଶୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ମେଟା ଯାଞ୍ଚର ସାମ୍ନା କରୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ଆଗାମୀ 'ୟୁଜର୍ନେମ୍' (Username) ଫିଚର୍‌ର ଲଞ୍ଚିଂକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କହିଛି । ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେୟାର ନକରି ଚାଟିଂ କରିବା ସୁବିଧା ଥିବା ଏହି ୟୁଜର୍ନେମ୍ ଫିଚର୍ ଯୋଗୁଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭଳି ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 2026 Ducati Monster, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

ବାତ୍ୟା ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚ଼ନା ଦେବ Google AI, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରେ କାମ

ଭାରତରେ Xiaomi ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Mijia : ଏଣିକି ଘରୋଇ ଉପକରଣ ମିଳିବ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା Bajajର ଦମଦାର ବାଇକ୍: ମାତ୍ର 1.33 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ Google Maps ଓ V4 ଇଞ୍ଜିନ୍‌

TAGGED:

WHATSAPP DATE OF BIRTH
DPDP ACT INDIA
WHATSAPP USERNAME DELAY
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନୂଆ ଫିଚର୍‌
WHATSAPP DOB FEATURE INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.