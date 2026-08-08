ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ମାଗିବ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆସୁଛି ମେଟାର ନୂଆ ନିୟମ
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
Published : August 8, 2026 at 5:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ମେଟା ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ ସହାୟତାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବା DOB ଯୋଡ଼ିପାରିବେ । ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ଏହା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ ବକ୍ସ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ "ଭାରତରେ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ" ।
DPDP Act ଏବଂ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ:
ଏହି ବିଷୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରବକ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ 'ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ' (DPDP Act) ର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି । ଏହି ନୂଆ କାନୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର 600 ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର୍ ଏକ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ବୟସ କନଫର୍ମ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ । ଏହି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରହିବ ଓ ଅନ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ସରକାରଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଓ ୟୁଜର୍ନେମ୍ ବିଳମ୍ବ:
ଏହି ନୂଆ ବୈଷୟିକ ଫିଚର୍ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମେଟା କମ୍ପାନୀର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଟେନସନ ଚାଲିଛି । ନିକଟରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପେପର୍ ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଭୁଲ୍ ବଶତଃ ସାମୟିକ ଭାବେ ହଟାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମେଟା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂବେଦନଶୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ମେଟା ଯାଞ୍ଚର ସାମ୍ନା କରୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଆଗାମୀ 'ୟୁଜର୍ନେମ୍' (Username) ଫିଚର୍ର ଲଞ୍ଚିଂକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କହିଛି । ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେୟାର ନକରି ଚାଟିଂ କରିବା ସୁବିଧା ଥିବା ଏହି ୟୁଜର୍ନେମ୍ ଫିଚର୍ ଯୋଗୁଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭଳି ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।