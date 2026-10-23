ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ଝଟକା: 1 ଜାନୁଆରୀ 2027ରୁ ବିନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ସିମ୍ରେ ଫୋନ୍ରେ ଚାଲିବନି WhatsApp ଓ Telegram
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଭାଗ (DoT) ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2027 ରୁ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଡ଼ା ସିମ୍-ବାଇଣ୍ଡିଂ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
Published : October 23, 2026 at 9:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଠକାମିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଭାଗ (DoT) ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମେସେଜିଂ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିମ୍-ବାଇଣ୍ଡିଂ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ନିୟମ 1 ଜାନୁଆରୀ 2027ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ WhatsApp କିମ୍ବା Telegram ସେତେବେଳେ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆପ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡଟି ସେହି ସମାନ ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ ।
DoTର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସମୟ ସୀମା:
ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 28 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଟେଲିକମ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୁଲ୍ସ 2024 ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସରକାର 1 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ପ୍ରେସ୍ ଇନଫୋର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ (PIB) ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ 90 ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମ ମୋଟ 8 ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆପ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ WhatsApp, Telegram, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh, JioChat ଏବଂ Signal ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆପ୍ ବେସଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଏହି ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।
.@DoT_India's directions for SIM binding for prevention of misuse of telecommunication identifiers for ensuring telecom cyber security App Based Communication Services that are utilizing Indian Mobile Number for identification of its customers/users or for provisioning or delivery of services to comply within 90 days Apps offering web access must enforce periodic logout and re-linking, preventing remote misuse of accounts authenticated once and operated from abroad Mandatory SIM binding, already standard in banking/UPI systems, now extended to communication apps to counter phishing, digital arrest, impersonation and investment scams Read here: https://t.co/yJ9JLEV163— PIB India (@PIB_India) December 1, 2025
କିପରି କାମ କରିବ ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ମେସେଜିଂ ଆପ୍ କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସିମ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ୟୁଜର ଫୋନ୍ ଭିତରୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ନମ୍ବରଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଡିଭାଇସ୍ରେ ଆପ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଆପ୍ ଫୋନ୍ରୁ ସିମ୍ ବାହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ସିମ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ବିଦେଶରେ ବସିଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଭାରତୀୟ ନମ୍ବରର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ WhatsApp ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ସିମ୍ ଚେକ୍ (SIM check) ଫିଚର ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ:
ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, 2024 ମସିହାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ, ଫିସିଂ, ଲୋନ୍ ସ୍କାମ୍ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ 22,800 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ (UPI) ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ଏବେ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି । ଏହି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ନିଜ ସିମ୍ ଚଲାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସିମ୍ ବଦଳାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରେ ସିମ୍ ରଖି ଅନ୍ୟ ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ବା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2027 ରୁ ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସିମ୍ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।