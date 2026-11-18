ଏଣିକି WhatsAppରେ ମିଳିବ ମାଗଣା 2GB ସ୍ପେସ୍, ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବଦଳରେ ନିଜ ସର୍ଭରରେ ରହିବ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍
ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡରେ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଆଇଫୋନରେ ଆଇକ୍ଲାଉଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
Published : November 18, 2026 at 4:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣଙ୍କ WhatsApp ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ Google Drive କିମ୍ବା iCloud ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବାରମ୍ବାର ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି । ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଏବେ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଛାଡ଼ି ନିଜସ୍ୱ ସର୍ଭରରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବଛାବଛା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ iOS ବିଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ-ପାର୍ଟି କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣିକି ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା iCloud ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
କେତେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ କ’ଣ ରହିଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍:
ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା iCloudରେ କୌଣସି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ଥାନ ନେଉ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ଗୁଗଲ୍ 15 GB ଏବଂ ଏପଲ୍ ମାତ୍ର 5 GB ମାଗଣା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦେଉଥିବାରୁ ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଫିଚର ଟ୍ରାକର WABetaInfo ଅନୁଯାୟୀ, ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ନିଜସ୍ୱ ସର୍ଭର ବ୍ୟାକଅପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୀମା ରହିଛି ।
କମ୍ପାନୀ ନିଜ ସର୍ଭରରେ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ କେବଳ 2 GB ମାଗଣା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 100 GB କ୍ଷମତା ପାଇଁ 'WhatsApp Plus' ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା 4 TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ 'Meta One' ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବାଛିବାକୁ ହେବ । ଯଦି କୌଣସି ୟୁଜର ନିଜର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଚାରି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ୟୁଜର ପ୍ଲାନ୍ ରିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ । ଚାରି ମାସ ପରେ ଏହି ବ୍ୟାକଅପ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ।
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରସ୍-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସ୍ଥିତି:
ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା iCloud ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭଳି ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ସର୍ଭରରେ ରହୁଥିବା ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ । ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜର୍ସମାନେ ପାସ-କୀ, ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ କୀ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷା ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ iCloudରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାକଅପ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ରିଷ୍ଟୋର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଫାଷ୍ଟ-ପାର୍ଟି ବ୍ୟାକଅପ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏହି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ଅର୍ଥାତ୍ iPhone ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ବଦଳାଇଲେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଫୋନ୍-ଟୁ-ଫୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଏହି ଫିଚର ଏବେ ବିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଏଥିରେ କ୍ରସ୍-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସପୋର୍ଟ ଯୋଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ।