ଏହି ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ ହେଲା WhatsApp
ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ WhatsAppକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 12, 2026 at 6:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷ ନିଜ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ WhatsAppକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଋଷ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 11ରେ Max ନାମକ ଏକ ସରକାରୀ ଆପର ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ WhatsAppର ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଛି ।
Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.…— WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବେ WhatsApp ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ । Meta ପ୍ଲାଟର୍ଫମର ମାଲିକାନାରେ ଥବା WhatsApp କହିଛି ଯେ 100 ମିଲିୟନ୍ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ।
WhatsAppର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟର୍ଫମ Xର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ,ଋଷ ସରକାର ଆଜି ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆପ୍ କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ WhatsAppକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଲେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । 100 ମିଲିୟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକ ପଛୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଋଷ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
TASS ରୁଷର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଖବର ସଂସ୍ଥାକୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ଦିମିତ୍ରୀ ପେସକୋବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରୁଷର ଆଇନ ପାଳନ କରିବାର ବିଷୟ । ଯଦି ମେଟା ରୁଷର ଆଇନ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତେବେ ରୁଷରେ ହ୍ୱାଟସଆପକୁ ଅନବ୍ଲକ୍ କରାଯିବ ।
TASS ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କର୍ପୋରେସନ୍ ତାର ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହେ ଏବଂ, ରୁଷିଆ ଆଇନ ପାଳନ କରିବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୁଷିଆର ଟେଲିକମ୍ ୱାଚଡଗ୍ TASSକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଋଷ ହ୍ୱାଟସଆପକୁ ଧୀର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଂଗଠିତ କାମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମେସେଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏହା ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ଠକେଇ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ, ଋଷ ସରକାର ଋଷରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଟାବଲେଟରେ ରାଜ୍ୟ-ଅନୁମୋଦିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ Maxକୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିଥିଲେ ।