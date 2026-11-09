ଆସିଗଲା WhatsAppର ନୂଆ Contacts Tab, ଏଣିକି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍!
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ନେଭିଗେସନ୍ ବାର୍ରୁ 'Communities' ଟ୍ୟାବ୍ ହଟାଇ ସେଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'Contacts' ଟ୍ୟାବ୍ ଯୋଡ଼ିଛି ।
Published : November 9, 2026 at 7:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଟିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବଟମ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ବାର୍ରୁ 'Communities' (କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍) ଟ୍ୟାବ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'Contacts' ଟ୍ୟାବ୍ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାଟ୍ ପେଜ୍ ନଖୋଲି ସିଧାସଳଖ ନିଜର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କିଏ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସହଜରେ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
Favorites ସେକ୍ସନ ସହ 3ଟି ଫିଚର୍ ସର୍ଟିଂ ବିକଳ୍ପ:
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ନ ଟ୍ରାକର ୱେବସାଇଟ୍ WABetaInfoର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୂତନ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ସବୁଠାରୁ ଉପର ଭାଗରେ ଏକ 'Favorites' ସେକ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ କରି ରଖିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସହ ତୁରନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ଏହା ତଳକୁ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସଜାଇ ବା ସର୍ଟ କରିପାରିବେ:
WhatsApp is rolling out a new Contacts tab on Android beta! WhatsApp is finally introducing a new tab to see online contacts from the bottom navigation bar on Android. https://t.co/KQb5KLQ7da https://t.co/0LxAE4ORL6— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 9, 2026
- Alphabetical Order: ଆଲଫାବେଟିକ୍ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନାମ ସଜା ହୋଇ ରହିବ।
- Birthday: ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଧାରରେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
- Activities: ଏହି ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆପେ ଆପେ ସବୁଠାରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କଡ଼ରେ ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଡଟ୍ ନଜର ଆସିବ । ବାକି ଲୋକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ Last Seen ସମୟ ଅନୁସାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତିଆରି ହେବ। ତେବେ ଏହି ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ସୂଚନା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି ସେଟିଂରେ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶେୟାର କରିବା ସୁବିଧା ଅନ୍ ରଖିଥିବେ ।
ସର୍ବଦା ଅନଲାଇନ୍ ରହିବ Meta AI ଏବଂ ନୂଆ ଇନଭାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ:
ଏହି ନୂତନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ତଳ ଭାଗରେ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 'Meta AI' ସହିତ ଚାଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଟକଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯେହେତୁ ମେଟା ଏଆଇ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ଆଇକନ୍ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଗ୍ରୀନ୍ ଡଟ୍ ଲାଗି ରହିବ ।
ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ଆପ୍ସର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଶେୟାର କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଫ୍ଲୋଟିଂ ଆକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ୟୁଜର୍ସ ନୂଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାମ, ୟୁଜରନେମ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିବାର କଲମ୍ ରହିଛି ।
କାହିଁକି ହଟାଗଲା Communities Tab?
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ନିକଟରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଚାଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ଟର ବଟନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ନେଭିଗେସନ୍ ବାର୍ରେ ଅଲଗା ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନୂଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚର କେବଳ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରର ଚୟନକୃତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ଟେଷ୍ଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ ।