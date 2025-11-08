ETV Bharat / technology

ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରୁ ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌କୁ ପଠାଇପାରିବେ ମେସେଜ୍‌; ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ୟୁଜର ଅନ୍ୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ପଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଏହା ଉପରେ ମେଟା ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

WhatsApp
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରୁ ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌କୁ ପଠାଇପାରିବେ ମେସେଜ୍‌; ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟସଆପ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ହ୍ବାଟସଆପ୍‌ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍‌କୁ ମେସେଜ ପଠାଇ ପାରିବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌କୁ ମେସେଜଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ହ୍ବାଟସଆପ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍‌କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ଫିଚରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଚାଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକାଠି କରିବା, କ୍ରସ୍-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ।

କଣ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ର ନୂଆ ଫିଚର ?

ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଚାଟ୍ ଫିଚର ଆଣୁଛି । ଏହି ଫିଚର ଆସିବା ସହିତ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍‌ରୁ ମେସେଜ କିମ୍ବା ଚାଟ୍‌ର ଉତ୍ତର ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇପାରିବ । WABetaInfo ଅନୁଯାୟୀ, ଆପ୍‌ର ବିଟା ସଂସ୍କରଣ iOS ପାଇଁ ନୂତନ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ବିଟା ସଂସ୍କରଣ 25.32.10.72ରେ ଏକ ନୂତନ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଚାଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଆଣିଛି । ଏହି ଫିଚରଟି ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ସଂସ୍କରଣ 2.25.33.8ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ଆଇଫୋନରେ ପଠାଯାଉଛି ।

କେମିତି କରିବ କାମ ?

ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ର ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଚାଟ୍ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ନ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌ରେ ଚାଟ୍ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟୁଜରମାନେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ରହି ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍‌ରୁ ଚାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର କେବଳ ସମର୍ଥିତ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବ । ଏହି ଫିଚର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌କୁ ମେସେଜ ପଠାଇପାରିବେ, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, କେବଳ ୱାନ୍-ଟୁ-ୱାନ୍ ଚାଟ୍ ସମର୍ଥନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ।

କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ?

  • ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର Accounts ମେନ୍ୟୁରେ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଚାଟ୍ ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ।
  • ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ, ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ Third Party Chatsକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
  • ଏହି ଫିଚରକୁ ମାନୁଆଲୀ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
  • ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ନିୟମିତ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ପରି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

କେବେ ହେବ ରୋଲଆଉଟ୍‌ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଫିଚର କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବିଟା ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ WhatsAppକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ଆନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ BirdyChat ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାହ୍ୟ ଆପ୍ ଯାହା ଏହାର ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ସମନ୍ବୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । EU ବାହାରେ ଏହି ଫିଚରର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ମେଟା ରେ-ବାନ୍‌ ଚଷମା; ଏହି ଦିନଠୁ କିଣିପାରିବେ

TAGGED:

CROSS APP MESSAGING
WHATSAPP NEW FEATURE
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌
କ୍ରସ୍‌ ଆପ୍‌ ମେସେଜିଂ
WHATSAPP THIRD PARTY CHAT SUPPORT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.