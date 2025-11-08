ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଆପ୍କୁ ପଠାଇପାରିବେ ମେସେଜ୍; ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜର ଅନ୍ୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ପଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଏହା ଉପରେ ମେଟା ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 8, 2025 at 3:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟସଆପ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ହ୍ବାଟସଆପ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇ ପାରିବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଆପ୍କୁ ମେସେଜଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ହ୍ବାଟସଆପ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ଫିଚରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଚାଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକାଠି କରିବା, କ୍ରସ୍-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ।
କଣ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂଆ ଫିଚର ?
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଚାଟ୍ ଫିଚର ଆଣୁଛି । ଏହି ଫିଚର ଆସିବା ସହିତ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ରୁ ମେସେଜ କିମ୍ବା ଚାଟ୍ର ଉତ୍ତର ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇପାରିବ । WABetaInfo ଅନୁଯାୟୀ, ଆପ୍ର ବିଟା ସଂସ୍କରଣ iOS ପାଇଁ ନୂତନ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ବିଟା ସଂସ୍କରଣ 25.32.10.72ରେ ଏକ ନୂତନ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଚାଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଆଣିଛି । ଏହି ଫିଚରଟି ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ସଂସ୍କରଣ 2.25.33.8ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ଆଇଫୋନରେ ପଠାଯାଉଛି ।
📝 WhatsApp beta for iOS 25.32.10.72: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 6, 2025
WhatsApp is rolling out a feature that enables third-party chats in order to comply with European regulations, and it's available to some beta testers!https://t.co/WR8CV0nuM5 pic.twitter.com/vtPzAg5gk5
କେମିତି କରିବ କାମ ?
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଚାଟ୍ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ନ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟୁଜରମାନେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହି ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ରୁ ଚାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର କେବଳ ସମର୍ଥିତ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବ । ଏହି ଫିଚର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଆପ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇପାରିବେ, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, କେବଳ ୱାନ୍-ଟୁ-ୱାନ୍ ଚାଟ୍ ସମର୍ଥନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ।
କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ?
- ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର Accounts ମେନ୍ୟୁରେ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଚାଟ୍ ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ।
- ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ, ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ Third Party Chatsକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଏହି ଫିଚରକୁ ମାନୁଆଲୀ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ନିୟମିତ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ପରି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
କେବେ ହେବ ରୋଲଆଉଟ୍ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଫିଚର କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବିଟା ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ WhatsAppକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ଆନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ BirdyChat ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାହ୍ୟ ଆପ୍ ଯାହା ଏହାର ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ସମନ୍ବୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । EU ବାହାରେ ଏହି ଫିଚରର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ।