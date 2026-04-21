WhatsApp Plus ସହ ଆସୁଛି ହ୍ବାଟସଆପର ନୂଆ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ କଷ୍ଟମ୍ ଆଇକନ୍ସ ଥିମ୍ସ , ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ସ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟୋନ୍ସ ବାଛିବାକୁ ମିଳିବ । କିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Published : April 21, 2026 at 5:29 PM IST
WHATSAPP , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ପରି ଏବେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ନାମ 'WhatsApp Plus' ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କନସଲଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ ନଭାରାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ନୂଆ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି । ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ପ୍ଲସ୍' ଏକ ବୈକଳ୍ପିକ ବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ଖାସ୍ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କିଣିପାରିବେ ।
ମାଗଣା ସେବା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ
ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ କିଣିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବପରି ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ । ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ର ମୌଳିକ ସେବା ଯଥା- ଚାଟିଂ, କଲିଂ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପୂର୍ବପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ରହିବ । ଏହି 'ପ୍ଲସ୍' ପ୍ଲାନ୍ରେ କେବଳ ଆପ୍ର 'ଲୁକ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍' (Look and Feel) ବା ଚେହେରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ କ'ଣ ରହିବ ଖାସ୍?
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଯାହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ । ଏଥିରେ ଆପ୍ର ଥିମ୍ ବଦଳାଇବା, ନୂଆ ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସହଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସ 20ଟି ଚାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ମାଗଣା ଭର୍ସନରେ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ଚାଟ୍ ପିନ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଷ୍ଟମ୍ ଆଇକନ୍ସ, ଥିମ୍ସ, ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ସ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟୋନ୍ସ ବାଛିବାକୁ ମିଳିବ । କିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଷ୍ଟିକର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଳି କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଷ୍ଟାଟସରେ ଆସୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ।
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରିକ ଭାବେ କିଛି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁରୋପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାସିକ €2.49, ଯେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ମାତ୍ର 229 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 82 ସେଣ୍ଟ୍ ହୋଇପାରେ । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ୍ (Free Trial) ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର କ୍ରୟ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରଖାଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
2016ରେ ଫେସବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯିବା ପରେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ନିଜର ପୁରୁଣା ଏକ ଡଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ବାର୍ଷିକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିଜନେସ୍ ମେସେଜିଂ ଏବଂ 'କ୍ଲିକ୍-ଟୁ-ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍' ଆଡ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍କୁ କେବଳ କିଛି ସୀମିତ ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ କିଛି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବେଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।