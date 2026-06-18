ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା WhatsAppର ପେଡ୍ ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ମାସକୁ ମାତ୍ର 79 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ସୁବିଧା

ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲସ୍ ପେଡ୍ ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏବେ ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଇକନ୍ ସୁବିଧା ।

WhatsApp Plus includes features such as exclusive stickers, custom icons, and the ability to pin 20 chats.
ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ପ୍ଲସ୍‌ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟିକର, କଷ୍ଟମ୍ ଆଇକନ୍ ଏବଂ 20ଟି ଚାଟ୍ ପିନ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ଦେଶର ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରୁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମେଟା (Meta) କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ନୂଆ ପେଡ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେବା WhatsApp Plus ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କେବଳ ସୀମିତ ଦେଶରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ (iOS) ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌କୁ ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ସେଟିଂସ ଭିତରେ ଏହି ନୂଆ ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ର ସ୍ମାର୍ଟ ଅପ୍ସନ ଦେଖିପାରିବେ ।

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ନୂତନ ଫିଚର୍ସ:

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ଏହି ନୂତନ ଅଫିସିଆଲ୍ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:

ମାସିକ ଚାର୍ଜ ଓ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ୍: ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 79 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଦାମ୍ 2.99 ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମାସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Free Trial (ମାଗଣା ସେବା)ର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

20ଟି ଚାଟ୍ ପିନ୍ ସୁବିଧା: ସାଧାରଣ ଆପ୍‌ରେ ଆପଣ କେବଳ ୩ ଟି ମେସେଜ୍ ପିନ୍ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି ପେଡ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 20 ଟି ମୁଖ୍ୟ ଚାଟ୍ କୁ ପିନ୍ (Pin) କରି ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ କଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍ ଆଇକନ୍, ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିମ୍, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଷ୍ଟିକର୍ସ, ନୂଆ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଏବଂ ଚାଟ୍ ଲିଷ୍ଟ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁବିଧା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ।

In this picture, there is a screenshot of an Android device on the left, and screenshots of an Apple device in the middle and on the right.
ଏହି ଚିତ୍ରରେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ Android ଡିଭାଇସ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍ ଏବଂ ମଝି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ Apple ଡିଭାଇସ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍ ଅଛି। (Image Credit: ETV Bharat)

ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ:

କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ଚାର୍ଜ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆପ୍ ସଜାଇବା (Cosmetic Features) ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସାଧାରଣ ମେସେଜିଂ, ଭଏସ୍ କଲ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ End-to-End Encryption ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ସେବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୂର୍ବଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ । ଗ୍ରାହକ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ପଇସା ନଦେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆପ୍ ଚଲାଇପାରିବେ । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଆପେ ଆପେ ଅଟୋ-ରିନ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ଶୋ'ରୁମ୍ ବା ସେଟିଂସକୁ ଯାଇ କ୍ୟାନସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ Slate Autoର ଦମଦାର୍ Electric SUV! ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ମହଙ୍ଗା ହେବ iPhone! ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ Porsche 911 GT3 ସୁପରକାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ

TAGGED:

WHATSAPP PLUS PRICE INDIA
WHATSAPP PLUS FEATURES
WHATSAPP PAID PRICE
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ପ୍ଲସ ମୂଲ୍ୟ
WHATSAPP PLUS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.