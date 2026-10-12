WhatsApp ରେ ଆସିଲା ମେସେଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଫିଚର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍
ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ନିଜର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବାର ଏକ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ ଆଣିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବ ।
Published : October 12, 2026 at 5:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ WhatsApp ନିଜର ଗ୍ରାହାକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଦମଦାର୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ WAbetaInfo ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ଆପ୍ର 2.26.40.7 ଭର୍ସନରେ ମେସେଜ୍ ଶେଡ୍ୟୁଲ କରିବାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ମେସେଜ୍ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ । ତେବେ ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେରେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ।
ମେସେଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବାର ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ହ୍ୱାଟସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବାର ତରିକା ଜିମେଲ୍ର ଇମେଲ୍ ଶେଡ୍ୟୁଲର୍ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ଅଟେ । ପ୍ରଥମେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଥିବା 'ସେଣ୍ଡ୍' (Send) ବଟନ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ପ୍ରେସ୍ ବା ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳେ ଏକ ସିଟ୍ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦିନ, ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ମିଡିଆ ଚୟନ କରିବା ପରେ ସେଣ୍ଡ୍ ବଟନ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ସମୟ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର୍ ଡ୍ରଇଂ ଏଡିଟର୍ରେ କ୍ୟାପସନ୍ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଏଡିଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ କାମ କରିବ ।
ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ମେସେଜ୍କୁ କେମିତି କରିବେ ମ୍ୟାନେଜ୍?
ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ସର୍ବାଧିକ 2 ସପ୍ତାହ ବା ଦୁଇ ହପ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ମେସେଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥି ସହିତ ମେସେଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ମିନିଟ୍ ପରର ସମୟ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଆପଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହୋଇଥିବା ମେସେଜ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଯାଇ 'ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ମେସେଜ୍' ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ସହଜରେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ । ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ବା ରିସିଭର କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ତ ମେସେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ (End-to-End Encrypted) ରହିଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଜାୟ ରଖେ ।
ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା:
ଏହି ଫିଚର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବ । ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାତିରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ସେଟ୍ କରି ମେସେଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ ।